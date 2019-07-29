Секс у VR: відома порностудія придумала "капсулу часу"

Порнокомпанія VR Bangers заявила про запуск програми, за допомогою якої люди зможуть записати секс зі своїм партнером у VR-форматі. Це допоможе відтворити інтимні ігри у старості.

Як повідомляється, проєкт отримав назву "Капсула часу". Він дозволить зберігати "синхронізований сексуальний досвід", щоб відтворювати його в старості. Крім того, наголошується, що програма дасть можливість записувати багатоканальний звук, відео роздільною здатністю у 6K і передавати всі запахи і тактильні відчуття.

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Запис сексу в VR буде коштувати кругленьку суму. Початкова вартість становить близько 10 тисяч доларів, однак якщо учасники захочуть орендувати приміщення і зробити професійну зйомку з монтажем, то сума буде значно більшою.

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