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Секс і місто: з'явився офіційний анонс продовження серіалу 90-х

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Анонс серіалу Секс і місто - фото 1
Анонс серіалу Секс і місто / hollywoodreporter

У культового комедійного серіалу 90-х "Секс і місто" буде продовження. Телевізійне шоу буде засноване на нових мемуарах Кендес Бушнелл "Чи є в місті ще секс?".

В основі сюжету продовження серіалу – історія про те, як це бути п'ятдесятирічною, самотньою і розважатися на Манхеттені в епоху Tinder. Повідомляється також, що вихід нового сезону "Секс і місто" очікують в серпні 2019 року.

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"Раніше такого не було. Раніше, коли люди досягали п'ятдесятирічного віку, вони виходили на пенсію – менше працювали, витрачали більше часу на хобі, проводили час з друзями, які, як і вони, переходили на більш неквапливий спосіб життя. Коротше кажучи, вони просто ставали старшими. Вони не повинні були займатися спортом, запускати стартапи, займатися сексом з незнайомцями і починати все спочатку. Але саме так сьогодні виглядає життя багатьох жінок у віці від п'ятдесяти до шістдесяти, і я дуже рада передати всю складність їхньої реальності на сторінках книги, а тепер і на екран", – сказала Бушнелл.

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Джерело: deadline
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