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Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях

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Росс і Рейчел з новонародженою Еммою - фото 1
Росс і Рейчел з новонародженою Еммою / gettyimages

Близнючки Калі і Ноель Шелдон, які зіграли чарівну дочку Росса і Рейчел в 9-м і 10-му сезонах серіалу "Друзі", виросли і виконали головну роль в новому жаху Джордана Піла під назвою "Ми". Подивіться на цих красунь!

Пам'ятайте дочку Росса і Рейчел на ім'я Емма з серіалу "Друзі"?

Росс і Рейчел з Друзів - фото 317277

Цю крихітну зіграла не одна і та ж дитина, а близнючки Ноель і Калі Шелдон.

Емма - фото 317242
Емма

Дівчатка знімалися в "Друзях" в 9 і 10 сезонах, коли їм був всього 1 рік – а зараз їм по 16!

Росс і Рейчел з Еммою - фото 317246

Ось фотопорівняння, наскільки виросли ці акторки:

Ноель і Калі Шелдон - фото 317247

А ось мила фотографія, на якій вони позують поруч із зіркою, присвяченій Дженніфер Еністон на Алеї слави:

Ноель і Калі Шелдон - фото 317249

Режисер гучного фільму "Пастка" Джордан Піл зняв новий інтригуючий фільм під назвою "Ми", а сестри Шелдон зіграли в ньому!

Крім "Друзів", Ноель і Калі знімалися в кількох короткометражних фільмах, але трилер "Ми" став першим, де вони грають головні ролі.

Ноель і Калі - фото 317254

У стрічці "Ми" сестри зіграли близняток Гвен і Меггі Тайлер. Росс був би в шоці!

Дочка Росса виросла - фото 317258

Так, сестри вже дорослі, і вони просто красуні!

Noelle and Cali Sheldon - фото 317261
Noelle and Cali Sheldon

Це цікаво: Як змінився син Росса з серіалу Друзі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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