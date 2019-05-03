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Оля Полякова похвалилася новим бікіні

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Полякова у відпустці не тільки відпочиває, а й займається спортом - фото 1
Полякова у відпустці не тільки відпочиває, а й займається спортом / karavan

Дощова погода в Україні мотивувала Олю Полякову поїхати у теплі краї. Разом з сім'єю вона вирушила на відпочинок до Єгипту.

У Instagram співачка зізналася, що вона вирішила поїхати у відпустку спонтанно: за 2 години до вильоту, тому збиралися вони дуже швидко.

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Знімків звідти співачка ще не оприлюднила, але показала в Instagram Stories себе в "гороховому" бікіні і окулярах Gucci в оправі з черепаховим принтом. Полякова у відпустці не тільки відпочиває, а й займається спортом. Вона провела прямий ефір зі спортзалу.

Свої заняття Оля аргументувала тим, що після того, як вона розкритикувала Кім Кардашян за її пишну п'яту точку, хейтери звинуватили її в тому, що вона просто заздрить зірці реаліті. Тому Полякова вирішила займатися своїми сідницями.

Оля Полякова похвалилася новим бікіні - фото 325542

Оля Полякова похвалилася новим бікіні - фото 325543

Оля Полякова похвалилася новим бікіні - фото 325544

Оля Полякова похвалилася новим бікіні - фото 325545

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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