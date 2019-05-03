Оля Полякова похвалилася новим бікіні

Дощова погода в Україні мотивувала Олю Полякову поїхати у теплі краї. Разом з сім'єю вона вирушила на відпочинок до Єгипту.

У Instagram співачка зізналася, що вона вирішила поїхати у відпустку спонтанно: за 2 години до вильоту, тому збиралися вони дуже швидко.

І ще: Оля Полякова різко висловилася про шоу Холостяк: відео

Знімків звідти співачка ще не оприлюднила, але показала в Instagram Stories себе в "гороховому" бікіні і окулярах Gucci в оправі з черепаховим принтом. Полякова у відпустці не тільки відпочиває, а й займається спортом. Вона провела прямий ефір зі спортзалу.

Свої заняття Оля аргументувала тим, що після того, як вона розкритикувала Кім Кардашян за її пишну п'яту точку, хейтери звинуватили її в тому, що вона просто заздрить зірці реаліті. Тому Полякова вирішила займатися своїми сідницями.

Читайте також: Як бабусині штори: Кім Кардашян висміяли в мережі