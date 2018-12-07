Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор Новий рік 2019

Секс-робота для жінок навчили розмовляти і жартувати

  • 77
Секс-робота для жінок навчили розмовляти - фото 1
Секс-робота для жінок навчили розмовляти / metro

Ця "розумна" машина є першою у своєму роді. Виробником виступила компанія Realbotix.

Компанія Realbotix створила першого секс-робота у чоловічому образі, який, за словами виробника, вміє розмовляти і жартувати. Топова модель секс-робота отримала ім'я Генрі. Покупець машини зможе налаштовувати її зовнішні дані, а також коригувати довжину пеніса, максимум якої становить 28 сантиметрів.

До слова: Науковці пояснили, чому деякі жінки більш байдужі до сексу

Молодші моделі – Мік, Майкл і Нейт – мають ті ж функції, однак підтримувати розмову на тому ж рівні вони не зможуть. Виробник зазначає, що отримав безліч запитів від жінок, які шукають не компаньйона для сексу, а співрозмовника.

Секс-робот для жінок - фото 293790
Секс-робот для жінок
Секс-робот для жінок - фото 293789
Секс-робот для жінок

Ми отримували куди більше запитів, ніж можна подумати, від жінок, які хочуть не партнера для сексу, а компаньйона – когось, з ким можна поговорити, – відзначили в Realbotix.

Також в компанії відзначають, що Генрі може говорити і слухати, а також запам'ятовувати. Однак не варто від нього чекати, що робот полагодить раковину і винесе сміття.

Читайте також: Влітку він збільшується: учені продовжують вражати своїми заявами

Джерело: metro
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
  • 03 грудня, 17:16
  • 1095
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 2981
Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 05 грудня, 12:15
  • 632
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології