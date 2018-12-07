Секс-робота для жінок навчили розмовляти і жартувати

Ця "розумна" машина є першою у своєму роді. Виробником виступила компанія Realbotix.

Компанія Realbotix створила першого секс-робота у чоловічому образі, який, за словами виробника, вміє розмовляти і жартувати. Топова модель секс-робота отримала ім'я Генрі. Покупець машини зможе налаштовувати її зовнішні дані, а також коригувати довжину пеніса, максимум якої становить 28 сантиметрів.

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Молодші моделі – Мік, Майкл і Нейт – мають ті ж функції, однак підтримувати розмову на тому ж рівні вони не зможуть. Виробник зазначає, що отримав безліч запитів від жінок, які шукають не компаньйона для сексу, а співрозмовника.

Секс-робот для жінок

Секс-робот для жінок

Ми отримували куди більше запитів, ніж можна подумати, від жінок, які хочуть не партнера для сексу, а компаньйона – когось, з ким можна поговорити, – відзначили в Realbotix.

Також в компанії відзначають, що Генрі може говорити і слухати, а також запам'ятовувати. Однак не варто від нього чекати, що робот полагодить раковину і винесе сміття.

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