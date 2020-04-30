Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Секс, наркотики і королівство: трейлер мультсеріалу Crossing Swords від творців Робоципа

  • 20
Трейлер Crossing Swords - фото 1
Трейлер Crossing Swords

У мережі з'явився тизер до нового анімаційного серіалу Crossing Swords (Схрещені мечі) від сценариста Робоципа. Новинка створена для дорослих глядачів. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Hulu потішив фанатів трешової анімації промо до нового серіалу Crossing Swords (Схрещені мечі), дата виходу якого запланована на 12 червня. Відзначимо, що у цей день на сайті можна буде оцінити одразу всі 10 епізодів.

І ще: Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ

Сюжет мультфільму від сценариста Робоципа розповідає про добродушного Патріка, який отримав шанс із селянина стати щитоносцем у королівському замку. Але його уявлення про королів та їхніх найближчих підданих розбивається об реалії зі збоченцями і наркотиками. Тож поки всі друзі заздрять Патріку, сам хлопець намагається не втратити власну моральність.

Crossing Swords, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 1581
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1138
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40579
Загрузка...
Новини