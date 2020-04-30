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Секс, наркотики і королівство: трейлер мультсеріалу Crossing Swords від творців Робоципа
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У мережі з'явився тизер до нового анімаційного серіалу Crossing Swords (Схрещені мечі) від сценариста Робоципа. Новинка створена для дорослих глядачів. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Стрімінговий сервіс Hulu потішив фанатів трешової анімації промо до нового серіалу Crossing Swords (Схрещені мечі), дата виходу якого запланована на 12 червня. Відзначимо, що у цей день на сайті можна буде оцінити одразу всі 10 епізодів.
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Сюжет мультфільму від сценариста Робоципа розповідає про добродушного Патріка, який отримав шанс із селянина стати щитоносцем у королівському замку. Але його уявлення про королів та їхніх найближчих підданих розбивається об реалії зі збоченцями і наркотиками. Тож поки всі друзі заздрять Патріку, сам хлопець намагається не втратити власну моральність.
Crossing Swords, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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