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Секс, Інста і ЗНО: слухайте саундтрек гурту вагоновожатые до нового серіалу

Слухайте саундтрек до серіалу Секс, Інста і ЗНО - фото 1
Слухайте саундтрек до серіалу Секс, Інста і ЗНО

Уже скоро відбудеться прем'єра нового молодіжного серіалу "Секс, Інста і ЗНО". З цієї нагоди у мережі з'явився саундтрек від гурту вагоновожатые. Слухайте пісню "ZNO" на Радіо МАКСИМУМ!

Серіал "Секс, Інста і ЗНО", режисером якого став Антоніо Лукіч, вийде на екрани 25 листопада. Слухайте заголовний трек до молодіжного серіалу, який виконав гурт вагоновожатые.

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вагоновожатые – ZNO: слухайте саундтрек до серіалу Секс, Інста і ЗНО

Над словами до пісні працював фронтмент гурту Антон Слєпаков. Головним музичним продюсером і композитором проєкту став Ігор Кириленко. Він створив майже 30 треків для різних сцен "Секс, Інста і ЗНО".

Сюжет серіалу Секс, Інста і ЗНО

Молодіжний серіал "Секс, Інста і ЗНО" розповість глядачам про підлітків: відверто, по-справжньому та без купюр. Ба більше, не буде жодної цензури та стереотипів. Усе таке, яким воно є у житті. Це серіал про життя покоління Z. А ще він буде шалено веселим, адже над ним працює Антоніо Лукіч. Режисер, якого полюбили українці завдяки стрічці "Мої думки тихі".

Тож запасайтеся попкорном, адже з 25 листопада у вас випаде нагода насолодитися крутим серіалом!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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