Секс-іграшку з обличчям та голосом Путіна продали на аукціоні

Британці створили анальну пробку у формі голови Володимира Путіна. 10-сантиметрову секс-іграшку рожевого кольору пустили з молотка, а усі кошти спрямують на підтримку України.

Інтимний лот з'явився на платформі Rarible і був проданий за 139 доларів, пише Screenshot. Авторами ідеї секс-іграшки Vladimir Put-in (в перекладі означає "вставляти") стали троє художників з Англії, які захотіли залишитися анонімами.

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Відомо також, що іграшка може говорити. Під час використанні анальної пробки вона вимовляє щось голосом Путіна. Але що саме – поки невідомо.

Переможець торгів отримав секс-іграшку як у форматі NFT-токена, так і у звичайному вигляді. Усі зароблені гроші Chat Shit Get Banged віддадуть британському благодійному фонду, спрямованому на гуманітарну допомогу українцям.

Вся ситуація в Україні одночасно руйнівна та шалена для цивільних осіб в обох країнах. Втрата свободи, контролю та життя – це те, із чим не повинна стикатися жодна нація. Ми розпочали цей проєкт для того, щоб поширити ідею непокори гнобленню, а також спробувати зібрати фінансову допомогу для тих, хто її потребує, – заявили автори.

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