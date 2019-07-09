Секс і місто: Холостяк 9 повторив кадр з культового серіалу

Пара, яка утворилася на проєкті Холостяк 9 має всі шанси на тривалі відносини, вважають прихильники шоу. Микита Добринін і Дарина Квіткова, після того, як було оголошено фінал передачі і остаточний вибір "холостяка", викладають в мережі фото відео своїх романтичних відносин.

Особливо користувачів мережі захоплюють кадри з Парижа, куди закохані відправилися на святкування дня народження Дарини. Знімки на тлі Ейфелевої вежі, прогулянки по вулицях романтичного міста недавно доповнилися коротким відео з балкона паризького готелю, на якому Микита і Дарина спробували повторити сцену зі знаменитого серіалу "Секс і місто".

І ще: Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)

"Надихнулися серіалом "Секс і місто" та записали свою версію", – написала Дарина в Instagram у своїй день народження

"Дуже щасливий, що в цей день ми тільки удвох і всі мрії такі реальні. З днем народження", – написав Микита на своїй сторінці під відео з поцілунком.

Читайте також: Груди Каменських випали з топіка під час виступу: фотофакт