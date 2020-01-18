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Секретну дієту Роналду злили в мережу

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Дієта Роналду - фото 1
Дієта Роналду / sm

На днях у мережі розкрили один із головних секретів знаменитого португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Так, мова йде про харчування спортсмена, а точніше дієту, яка тривалий час була таємницею. Як відзначається, харчується 34-річний Роналду не мало, не багато шість разів на день. Так, основою його дієти стала риба, зокрема, риба-меч, тунець та тріска.

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На сніданок Роналду зазвичай їсть шинку з сиром і нежирний йогурт, а протягом цілого дня підтримує себе тостами з авокадо. Щодо першого обіду, то він складається з курки і салату, другий з риби з салатом, яйцями і оливками. Вже на вечерю спортсмен найчастіше їсть м'ясо або також рибу, причому зазвичай робить два вечірніх прийоми їжі.

Окрім цього, як стало відомо, футболіст любить гарно поспати, а це не менше 8 годин щодня. Водночас, більшу частину сну, приблизно п'ять годин, Роналду витрачає на легкий сон в денний час.

Секретну дієту Роналду злили в мережу - фото 380525

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Джерело: sm
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