Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Секретний рецепт ідеального класичного бісквіта

  • 39
Як приготувати бісквіт - фото 1
Як приготувати бісквіт / bene-gusto

Дуже вдалий бісквіт, який виходить завжди, навіть у новачків, і жодних проблем з ним не виникне. Бісквіт легкий, повітряний та дуже ніжний!

Результат перевершує найсміливіші очікування, пише simplefoodrecipes.

Це цікаво: Чому домашній майонез в рази кращий та смачніший за магазинний

Інгредієнти:

  • 200 г пшеничного борошна
  • 200 г цукру
  • 5 яєць
  • 5 г ванільного цукру
  • щіпка солі

Як приготувати ідеальний бісквіт:

  1. Білки відокремити від жовтків. Жовтки збити зі 100 г цукру, сюди додати щіпку солі. В окремій мисці збити білки поступово додаючи ще 100 г цукру та ваніль. У білкову суміш виливаємо жовтки та акуратно перемішуємо, намагаючись не осадити білки.
  2. У готову масу просіюємо борошно і акуратно перемішуємо. Викладаємо тісто у форму діаметром 20 см і відправляємо у попередньо розігріту духовку. Роз'ємну форму можна не змащувати, а просто вистелити пергаментом дно. В інших випадках змащуйте вершковим маслом лише дно форми, залишаючи краї сухими.
  3. Випікаємо при температурі 160°C протягом 40 хвилин. Bon Appetit!

Дивіться відео рецепта:

І ще: Рецепт сирників, які завжди виходять

пропозиції партнерів
Новини