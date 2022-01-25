Секретний рецепт ідеального класичного бісквіта

Дуже вдалий бісквіт, який виходить завжди, навіть у новачків, і жодних проблем з ним не виникне. Бісквіт легкий, повітряний та дуже ніжний!

Результат перевершує найсміливіші очікування, пише simplefoodrecipes.

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Інгредієнти:

200 г пшеничного борошна

200 г цукру

5 яєць

5 г ванільного цукру

щіпка солі

Як приготувати ідеальний бісквіт:

Білки відокремити від жовтків. Жовтки збити зі 100 г цукру, сюди додати щіпку солі. В окремій мисці збити білки поступово додаючи ще 100 г цукру та ваніль. У білкову суміш виливаємо жовтки та акуратно перемішуємо, намагаючись не осадити білки. У готову масу просіюємо борошно і акуратно перемішуємо. Викладаємо тісто у форму діаметром 20 см і відправляємо у попередньо розігріту духовку. Роз'ємну форму можна не змащувати, а просто вистелити пергаментом дно. В інших випадках змащуйте вершковим маслом лише дно форми, залишаючи краї сухими. Випікаємо при температурі 160°C протягом 40 хвилин. Bon Appetit!

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