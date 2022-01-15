Рецепт сирників, які завжди виходять

Домашні сирники – це завжди дуже смачно. Такі сирники будуть ніжними, соковитими, повітряними та з рум'яною скоринкою!

Любите починати ранок із чогось смачненького? Тоді цей рецепт сирників саме для вас, пише cookery.

І ще: Дуже смачні і прості страви з фаршу: приготує будь-хто

Нам знадобиться:

сир (жирний, сухий) 400 г

жовток яєчний 2 шт (або 2 яйця)

цукор 40 г

крупа манна 30 г (або борошно)

сіль 1 щіпка

ванілін 1 щіпка

Як приготувати ідеальні сирники:

Сир з'єднуємо з жовтками, цукром, сіллю, манкою, ваніллю або ваніліном, і добре перемішуємо. Якщо у вас зернистий або однорідний сир, його краще пробити занурювальним блендером або протерти через сито. Готова маса виходить вже досить сухою і щільною. Формуємо сирники. Щоб було простіше руки можна змочити водою або змастити олією. Розмір і форму робіть, яку любите. Смажимо на олії на середньому вогні до золотистої скоринки.

Рецепт сирників, які завжди виходять: відео

Читайте також: Чим замінити яйця у випічці: несподіваний лайфхак