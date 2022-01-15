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Рецепт сирників, які завжди виходять

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Сирники - фото 1
Сирники / fayni-recepty

Домашні сирники – це завжди дуже смачно. Такі сирники будуть ніжними, соковитими, повітряними та з рум'яною скоринкою!

Любите починати ранок із чогось смачненького? Тоді цей рецепт сирників саме для вас, пише cookery.

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Нам знадобиться:

  • сир (жирний, сухий) 400 г
  • жовток яєчний 2 шт (або 2 яйця)
  • цукор 40 г
  • крупа манна 30 г (або борошно)
  • сіль 1 щіпка
  • ванілін 1 щіпка

Як приготувати ідеальні сирники:

  1. Сир з'єднуємо з жовтками, цукром, сіллю, манкою, ваніллю або ваніліном, і добре перемішуємо.
  2. Якщо у вас зернистий або однорідний сир, його краще пробити занурювальним блендером або протерти через сито. Готова маса виходить вже досить сухою і щільною. Формуємо сирники.
  3. Щоб було простіше руки можна змочити водою або змастити олією. Розмір і форму робіть, яку любите.
  4. Смажимо на олії на середньому вогні до золотистої скоринки.

Рецепт сирників, які завжди виходять: відео

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