Ця британка мандрує світом на велосипеді, щоб рятувати собак

Протягом останніх чотирьох років Ішбел Холмс з Шотландії їздить на велосипеді по світу з однією метою – врятувати якомога більше собак.

Для Ішбел Холмс, в минулому члена збірної Ірану по велоспринту, важкі фізичні навантаження не проблема. Значно важче впоратися з емоційним напруженням – бачити всюди нещасних тварин. Місія британки як рятувальника собак почалася спонтанно, у Туреччині.

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У 2014 році Холмс пішла з професійного спорту, щоб подорожувати по світу. Сівши на дешевий міський велосипед і прихопивши з собою тільки 250 фунтів і спальний мішок, вона вирушила до Туреччини. Саме там відбулася доленосна зустріч Ішбел з бродячою собакою. Дівчина випадково стала свідком того, як на нього напали чотири інші собаки, і зрозуміла, що тільки вона може її врятувати.

Вона не намагалася втекти або відбитися від зграї, а просто лягла і змирилася з тим, що відбувається. І раптом у мене стався флешбек за часів, коли мені було 16 років і я опинилася в оточенні незнайомців у названій сім'ї, де мене ніхто не любив, – розповідає Ішбел в інтерв'ю Lonely Planet.

Мандрівниця тут же кинула свій велосипед і побігла на допомогу собаці. Вона почепила до свого велосипеда ящик для овочів, посадила в нього тварину і поїхала до найближчого притулку.

"Я назвала її Люсі. Як і я, вона перенесла в житті багато страждань і бід", – каже Ішбел.

Мандрівниця почала вести блог про свої пригоди, і він швидко став популярним. Це надихнуло британку продовжувати свою добру справу і рятувати тварин по всьому світу.

Тепер до Холмс з пропозиціями про співпрацю звертаються навіть міжнародні благодійні організації. Їй подарували спеціальний причіп для перевезення собак, завдяки якому вони з Люсі об'їздили всю Туреччину.

Ішбел відвідала вже 16 країн, в кожній з яких вона закликає господарів піклуватися про своїх вихованців і по можливості допомагати бездомним тваринам.

Свої пригоди Холмс описала в книзі під назвою "Порятунок Люсі: дівчина, велосипед і бродячий собака".

Одну зі своїх підопічних Ішбел залишила собі. Це собака, яку дівчина врятувала в Бразилії в минулому році і назвала її Марією.

Я відразу полюбила її, і вона ідеально вписалася в моє життя. Вона всюди зі мною подорожує в причепі для велосипеда, і ми щойно повернулися з книжкового туру, – поділилася Ішбел.

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