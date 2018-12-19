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Секрети домашніх тварин 2: з'явився новий трейлер мультфільму

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Секрети домашніх тварин 2 - фото 1
Секрети домашніх тварин 2

Зовсім недавно студія Illumination випустила перший офіційний трейлер мультфільму "Секрети домашніх тварин 2" і уже показала новий ролик.

Студія Illumination поділилася новим трейлером і свіжим постером анімаційної стрічки "Секрети домашніх тварин 2", який присвячений кролику Сніжку, якого озвучив комік Кевін Харт.

І ще: Король Лев – дивіться перший трейлер римейку улюбленого мультфільму

Постер до мультфільму 'Секрети домашніх тварин 2' - фото 296166
Постер до мультфільму "Секрети домашніх тварин 2"

У другій частині знову буде розповідь про пригоди домашніх вихованців в той час, коли їхні господарі відлучаються у своїх справах і залишають тварин одних вдома.

Прем’єра мультфільму "Секрети домашніх тварин 2" очікується весною 2019 року.

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Джерело: youtube
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