Секрети домашніх тварин 2: з'явився новий трейлер мультфільму

Зовсім недавно студія Illumination випустила перший офіційний трейлер мультфільму "Секрети домашніх тварин 2" і уже показала новий ролик.

Студія Illumination поділилася новим трейлером і свіжим постером анімаційної стрічки "Секрети домашніх тварин 2", який присвячений кролику Сніжку, якого озвучив комік Кевін Харт.

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Постер до мультфільму "Секрети домашніх тварин 2"

У другій частині знову буде розповідь про пригоди домашніх вихованців в той час, коли їхні господарі відлучаються у своїх справах і залишають тварин одних вдома.

Прем’єра мультфільму "Секрети домашніх тварин 2" очікується весною 2019 року.

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