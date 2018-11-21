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Маленький мультфільм: Apple випустила казкову новорічну рекламу

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Новорічна реклама Apple - фото 1
Новорічна реклама Apple / YouTube

У мережі з'явилась атмосферна реклама від компанії Apple, яка звернула увагу не на своїй продукції, а на зимових святах та людях.

Корпорація Apple щороку випускає затишний ролик до новорічних свят. Однак цьогорічна реклама відрізняється від попередніх, адже створена у форматі мультфільму у стилі Pixar.

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Сюжет розповідає про кучеряву дівчину, яка працює у пекарні та живе зі своїм собакою, а у вільний час створює щось на своєму комп'ютері, але не хочу ділитись результатами з іншими, а ховає їх у скриньку. До слова, єдиним натяком на прилад від Apple у записі є лише макбук. Врешті, гасло "Діліться подарунками" починає втілюватись на екрані, а роботи головної героїні розлітаються містом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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