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Секрет розкрито: науковці відтворили парфуми Клеопатри, яким понад 2 000 років
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Команді вчених вдалося створити аромат, яким, можливо, користувалася цариця Клеопатра, що жила понад дві тисячі років тому.
Археологи Гавайського університету залучили до дослідження команду парфумерів, поставивши собі за мету відтворити аромат, яким ймовірно користувалася цариця Клеопатра. "Це були Шанель №5 Стародавнього Єгипту. Вона користувалася найдорожчими парфумами стародавнього світу", – розповів Роберт Літман, представник команди археологів виданню Atlas Obscura.
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Згідно з легендою на першу зустріч з Марком Антонієм Клеопатра припливла на кораблі під червоними вітрилами, який пахнув настільки сильно, що великий полководець втратив дар мови. Звідси ж пішла легенда про те, що запах цариці Клеопатри обожнював навіть вітер.
Ідея відтворити парфум виникла під час розкопок єгипетського міста Тмуіс, яке розташоване в дельті Нілу і засноване у 4500 році до нашої ери. В регіоні виробляли два найвідоміших парфуми в стародавньому світі: мендезіанский і метопіанский. Там археологи виявили залишки стародавньої парфумерної фабрики, що відноситься до 300 року до нашої ери, в якій збереглося безліч глиняних амфор.
Аромат з амфор вловити не вдалося, але в них збереглися висушені залишки, з якими вчені проводять хімічний аналіз. А поки науковці відтворили аромат з Тмуіса, використовуючи формули, знайдені в стародавній materia medica та інших текстах. Обидва ці аромати містять мірру – природну смолу, яку видобувають з терну, що росте на Аравійському півострові. Згідно з рецептом, вчені додали кардамон, оливкову олію і корицю. Літман зазначає, що аромат вийшов дуже сильним, приємним і злегка мускусним.
Парфумер Менді Ефтель, яка завідує музеєм натуральних ароматів в Берклі, Каліфорнія, вважає, що духи для Клеопатри, швидше за все, виготовляла фабрика, яка працювала винятково для потреб цариці. Сама Менді Ефтель відома тим, що у 2005 році відтворила похоронний аромат, використаний при муміфікації 2000-річної мумії єгипетської дівчинки, яку назвали Шеріт. Після муміфікації духи перетворилися в густу чорну смолу, яка густо покривала обличчя і шию дитини. "Я просто понюхала мумію", - пояснила Ефтель, яка відчула у запаху мірру і ладан, і витримавши вловлені пропорції, зробила копію аромату.
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