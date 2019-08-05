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Науковці розкрили таємницю людини-вампіра

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Таємницю людини-вампіра розкрито - фото 1
Таємницю людини-вампіра розкрито / mansden

Вчені розкрили таємницю американської людини-вампіра, чиї останки були знайдені в штаті Коннектикут.Фахівцям вдалося навіть дізнатися ім'я містичного людини і дізнатися чому його поховали як вампіра.

Останки чоловіка були знайдені у 1990 році в гравійному кар'єрі міста Грісволд в американському штаті Коннектикут. Його поховали на початку XIX століття по "вампірському обряду". Могилу виклали камінням, а в кришку труни забили мідні цвяхи з ініціалами і віком померлого – JB 55.

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Науковці розкрили таємницю людини-вампіра - фото 345581

Череп і кістки кінцівок були схрещені на ребрах. Це говорить про те, що тіло перепоховали. За допомогою аналізу ДНК фахівці визначили генеалогію чоловіки, а перевіривши старі документи і записи дізналися, що людину-вампіра звали Джон Барбер. Він був фермером і помер від туберкульозу. Саме ця хвороба стала причиною поховання трупа, як вампіра.

У той час вірили, що померлі від туберкульозу воскресали, стаючи вампірами. Тому таких людей часто обезголовлювали, їм ламали кістки або забивали в груди кілки. Також родичі померлого від туберкульозу проводили ексгумацію, під час якої з тіла діставали серце. Його потрібно було спалити, а членам сім'ї треба було вдихати дим. Люди вірили, що так їм вдасться уникнути захворювання.

Науковці розкрили таємницю людини-вампіра - фото 345582

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Джерело: sciencealert
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