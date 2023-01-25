Секрет бадьорого ранку: три напої, які змусять прокинутися

Одні люди починають свій день з горнятка кави. Інші вважають за краще на сніданок міцний чорний чай. Однак не завжди чай і кава – єдиний варіант для приємного та корисного пробудження!

Зробити ранок по-справжньому добрим дуже просто: достатньо знати, які напої допоможуть прокинутися, і мати в своєму розпорядженні кілька рецептів. Читайте далі, які смачні і корисні напої допоможуть вам зарядитися позитивною енергією і налаштуватися на робочий лад. Про це пише reviewed.

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Гранатовий сік. Свіжовичавлений гранатовий сік має славу одного з найбільш енергоємних напоїв, його навіть прозвали "королем вітамінів". Все тому, що він містить унікальний комплекс речовин: багатий на вітаміни С, В1, В2, А, Е, РР, органічні кислоти і 15 амінокислот, які відповідають за синтез білка в організмі. Однак, пити його можна виключно розведеним водою.

Вода з медом. Чиста вода – універсальний спосіб розбудити організм і запустити всі системи. Вважається, що найбільш корисні властивості має тепла вода, яка легко і швидко всмоктується через шлунково-кишковий тракт. Особливо корисно починати день зі склянки води, якщо у вас є проблеми із зайвою вагою: коли ви п'єте її натщесерце, це допомагає прискорити обмін речовин, що дуже важливо для схуднення. Мед при цьому допомагає зробити напій смачнішим.

Кокосове молоко. Таке молоко містить природну воду, багату калієм. Саме тому воно чудово втамовує спрагу і заряджає енергією, вітамінами В і С, а також корисними мікроелементами. Кокосове молоко містить клітковину, необхідну для ефективного метаболізму, і кислоту, яка є сильним противірусним і антибактеріальним засобом.

Кокосове молоко

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