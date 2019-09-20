Секція ритму: вийшов перший трейлер ефектного бойовика

На каналі Movieclips Trailers на YouTube розмістили трейлер фільму Секція ритму. Стрічку зняли за мотивами однойменного роману Марка Бернелла.

Компанія Paramount Pictures представила енергійний перший трейлер бойовика Секція ритму з Джудом Лоу і "дружиною Дедпула", актрисою Блейк Лайвлі в головних ролях.

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Постановниця фільму, Рід Морано, відома за серіалами Розповідь служниці і Вініл. В основі – однойменний роман Марка Бернелла, який адаптував свою книгу під сценарій. За сюжетом стрічки, героїня Лавлі "звичайна жінка Стефані Патрік", яка важко переживає трагедію, дізнається, що авіакатастрофа, в якій загинула її сім'я, була спланованою. Відповідно, тепер їй треба знайти і покарати винних.

Світова прем'єра фільму призначена на 31 січня 2020 року.

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