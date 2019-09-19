Ножі наголо: новий трейлер фільму з Крісом Евансом і Деніелом Крейгом

У мережі з'явився другий трейлер до детективного фільму Ножі наголо (Knives Out), де у головних ролях чимало голлівудських зірок. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Свіжий трейлер нової стрічки Ножі наголо (Knives Out) потішив шанувальників детективів та знаменитостей, адже тут знялось чимало відомих акторів та акторок. Прем'єра фільму запланована вже на 28 листопада.

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Сюжет стрічки розгортається навколо великої і, на перший погляд, ідеальної родини Морріса Робінсона. Після смерті голови сімейства вся ідилія розсипається прямісінько на очах, а таємниця загибелі Морріса неймовірно хвилює деяких родичів. Тому вдома та син Робінсона наймають детектива Бенуа Блана, який повинен розкрити правду. Але у цієї родини значно більше секретів, аніж може видатись на перший погляд.

У головних ролях: Кріс Еванс, Ана де Армас, Лакіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Деніел Крейг, Майкл Шеннон, Джеймі Лі Кертіс

Ножі наголо 2019: дивитись трейлер фільму онлайн:

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