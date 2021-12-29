Седани Cadillac залишилися без автопілота: у чому причина

Компанія Cadillac продовжує переживати труднощі через перебої в постачанні мікроелектроніки. Буквально днями стало відомо, що кросовери Х4, Х5 і Х6 випускаються без датчиків для паркування, а тепер вимушене спрощення дісталося і до седанів.

За даними GM Authority, CT4 або CT5 2022 модельного року втратили фірмовий напівавтопілот Super Cruise. Попри те, що система, як і раніше, доступна в конфігураторі, замовити седани з нею неможливо.

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Трасовий автопілот Super Cruise використовує бортові камери та датчики, а також топографічні дані від лідара та GPS. Він дозволяє прибирати руки з керма на швидкісних магістралях, але водій повинен постійно стежити за дорогою і бути готовим перехопити управління. Минулого року система навчилася самостійно перебудовуватися на вимогу водія – для цього потрібно лише увімкнути відповідний поворотник.

Це не перші моделі Cadillac, котрі вирішили тимчасово залишити без Super Cruise. Восени напівавтопілотом перестали оснащувати позашляховик Escalade. В обох випадках винен дефіцит чипів: через проблеми з поставками американської компанії просто не вистачає компонентів, щоб обладнати автомобілі "складною" електронікою. Проте парктроніки моделям поки що залишили, на відміну від Х4, Х5 та Х6.

Разом з тим, General Motors працює над більш досконалою версією автопілота – Ultra Cruise, здатною самостійно керувати автомобілем у 95 відсотках сценаріїв. За планом, вона з'явиться на моделях Cadillac у 2023 році та дозволить прибирати руки з керма на дорогах США та Канади загальною довжиною 3,2 мільйона кілометрів.

Багатьох автовиробників дефіцит деталей змушує не тільки спрощувати оснащення, а й коригувати обсяги виробництва. Так, за підрахунками The Telegraph, 2021 року світовий автопром у сумі не випустить 9,6 мільйона запланованих автомобілів. Найболючіше дефіцит вдарив по європейських компаніях, які за підсумками року недорахуються трьох мільйонів екземплярів.

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