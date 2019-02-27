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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Kia зробила електрокар з 21 дисплеєм у салоні

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Kia покаже в Женеві низку прогресивних новинок - фото 1
Kia покаже в Женеві низку прогресивних новинок

Компанія Kia опублікувала нові фотографії електричного концепту для Женеви, за допомогою якого бренд розповість про "емоційний похід до електрифікації". Особливість прототипу – 21 індивідуальний дисплей, сформований у вигляді гребеня на передній панелі.

Передня частина концепту обігрує фірмову решітку "Ніс тигра".

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Окантовка, яка світиться і виконує роль денних ходових вогнів, а також логотип повинні стати відмінною рисою автомобіля Kia XXI століття. Лобове скло і дах – єдиний елемент, який трансформується в "подвійний міхур" над заднім рядом сидінь.

Kia зробила електрокар з 21 дисплеєм у салоні - фото 310609
Kia зробила електрокар з 21 дисплеєм у салоні - фото 310608
Kia зробила електрокар з 21 дисплеєм у салоні - фото 310607

Прототип сконструйований таким чином, щоб навмисно не вписуватися в жоден з відомих сегментів. У компанії стверджують, що в образі концепту поєднується елементи спорткросовера, розкішного сімейного седана і практичного позашляховика.

Крім електричного шоу-кара, Kia покаже в Женеві позашляхову версію Kia Ceed – Xceed.

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Джерело: Motor
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