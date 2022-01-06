Сцену з Крісом Нотом вирізали із серіалу "І просто так..."

У фінальний епізод серіалу "І просто так..." не увійшла сцена за участю американського актора Кріса Нота. Її вирізали на тлі звинувачень у згвалтуванні та домаганнях, що пролунали на адресу кінозірки.

Остання серія "І просто так..." має вийти на стрімінговій платформі HBO Max 3 лютого. У цьому епізоді була сцена з містером Бігом, який на початку серіалу помер через серцевий напад, пише Variety.

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Проте автори картини вирішили прибрати із фінального епізоду сцену за участю актора. Продюсери продовження "Секс і місто" вважали, що кадри з містером Бігом не мають значення для оповіді та можуть бути вилучені після гучного скандалу, що вибухнув довкола Нота. Кілька жінок звинуватили актора у домаганнях та сексуальному насильстві.

Скандал навколо Кріса Нота спалахнув у грудні минулого року, коли американські ЗМІ опублікували заяви двох жінок, які звинуватили його у зґвалтуваннях у 2004 та 2015 роках. Слідом за ними зі ще одним звинуваченням виступила третя постраждала. Ближче до кінця року Hollywood Reporter повідомив, що до обвинувачуючих Нота у сексуальних домаганнях приєдналися ще дві жінки — автор пісень та актриса, яка дублювала Крістін Девіс у серіалі "Секс і місто".

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