Сценарій Першого дзвоника 2019: ідеї шкільної лінійки до 1 вересня

Цьогоріч дата 1 вересня припадає на неділю, проте у кожній школі святкування відбуватимуться по-різному й у різний час. Ми підготували для вас кілька цікавих сценаріїв для проведення шкільної лінійки до Дня знань.

Скоро шкільне подвір'я захоплять вчителі, діти та їхні батьки, адже вони зберуться з нагоди святкування 1 вересня. Поки є час, необхідно готуватися до Дня знань! Ми пропонуємо небальні, цікаві та оригінальні сценарії, які сподобається всім учасникам свята. Влаштуйте креативне свято!

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Сценарій Першого шкільного дзвоника 1 вересня

Дійові особи:

Ведуча

2 старшокласниці, які утворюватимуть "рушникову браму"

Директор

Учасники танцювального колективу

2 учнів, які виконуватимуть пісень

Танцювальний колектив

Козак

Читці-першокласники (4 хлопчиків і 4 дівчаток)

Королева Знань

Науковий секретар

Шкільний двір урочисто прикрашений. На дверях висить плакат із написом: "Привіт, школо!" Лунають мелодії шкільних пісень. До мікрофону підходить Ведуча свята.

Ведуча: Доброго вам дня, шановні учні, вчителі та гості нашого свята. Ми щиро вітаємо вас на нашому традиційному, але кожного року особливому, святі! Воно проходить в …-й рік (називає річницю) незалежності України, літопис якої писати вам, її громадянам. 1 вересня 20…-го року (називає рік) запам'ятається наймолодшим школярам – першокласникам, які з нетерпінням очікують разом зі своїми педагогами й батьками на запрошення приєднатися до нашого шкільного товариства. Тож давайте дружніми оплесками привітаємо наших першокласників і зустрінемо їх українським рушником.

Починається хода першокласників на чолі з класоводами, після якої вони шикуються й чекають на запрошення ведучої. У цей час дві старшокласниці з розгорнутим рушником роблять "рушникову браму", піднімаючи вишитий рушник.

Ведуча: Пройде дитина під вишитим рушничком – і ніби цілющої води нап'ється. А зараз танцювальний колектив (називає його) виконає для вас свій номер. Зустрічайте! (Оголошує виступ.)

На сцені виконується танцювальний номер – за задумом організаторів.

Ведуча: 1-А клас – поведе світлою дорогою знань учитель з великої літери (називає прізвище, ім'я та по батькові вчителя).

Ведуча згадує всі нагороди та звання класоводів перших класів, називаючи їхні прізвища, імена та по батькові. Тим часом першокласники разом з учителями займають місця на лінійці.

Ведуча: Віримо, що наші першокласники будуть гідними послідовниками уславлених традицій школи, які закладатимуть міцний фундамент знань для досягнення в майбутньому небачених висот. Це правда, бо наші першокласники усі неймовірно здатні хлопчики й дівчатка. Привітає їх директор школи… (прізвище, ім'я та по батькові директора навчального закладу). Школа! Шикуйсь! Струнко! ..! (звертається до директора на ім'я та по батькові) Учні… (промовляє повну назву навчального закладу) на урочисте свято Першого дзвоника і Дня знань вишикувались. Дозвольте свято розпочати!

Директор: Свято розпочати дозволяю!

Лунає Гімн України.

Ведуча: Під прапор України струнко. Рівняння на прапор!

Звучить марш для виносу прапора.

Ведуча: Для відкриття свята слово надається директору школи… (звертається на ім'я та по батькові до директора навчального закладу) просимо!

Директор підходить до мікрофону і промовляє звертання до учнів щодо початку нового навчального року.

Ведуча: На знак подяки звучить пісня "Злагода".

На сцені учень виконує пісню (музика Г. Татарченка, слова В. Крищенка).

Ведуча: Серед традицій українського народу завжди почесне місце займала освіта. Однією з перших в Європі почала діяти Києво-Могилянська академія. Достойними поваги завжди були люди, які знали грамоту. Волосний чи повітовий писар не поступався авторитетом нинішньому губернатору або мерові міста. Було б просто не ввічливо, якби в таку урочисту хвилину ми не дали слово писарю славного Війська Запорізького, який спеціально прибув на наше свято. Звучить "Козацький марш".

Бравим кроком виходить козак у національному вбранні із шаблею, у чоботах. Він розгортає писану грамоту й зачитує текст.

Козак: Грамота славних воїнів Війська Запорізького, писана спеціально для свята "Першого дзвоника".

Славних прадідів онуки, зміно чарівна.

Схвалюємо! Бо наука, знаємо, всім потрібна!

Раді ми, що не забули мову солов'їну,

Що цінуєте ви неньку нашу – Україну.

Тож ростіть і розумнійте: школа – над усе,

Бо вона лиш світлий розум в голову несе.

А по цьому хай здорові козаки живуть,

Вчителів усіх шанують, квас хай тільки п'ють.

Педагогам передайте глечик молока,

Бо у них робота важка, вдача нелегка.

Учні хай ростуть здорові довіку віднині,

Щоб писали славну долю неньки-України.

Козак згортає грамоту й залишає сцену.

Ведуча: А тепер слово першокласникам.

До мікрофона по черзі підходять учні-першокласники і читають вірші.

1-й читець:

Ми сьогодні прокидались

До світанку безліч раз,

Через те, що так боялись

Запізнитися у клас.

2-й читець:

Я хвилююсь як ніколи,

Я хвилююся весь час.

Адже я прийшла до школи

В перший раз у перший клас.

3-й читець:

Я біжу бігцем до школи,

В ній я ще не був ніколи,

Йдуть зі мною мама й тато –

То для них велике свято.

4-й читець:

Скоро піснею заллється

У шкільнім дворі дзвінок –

Сповістить він, що почнеться

Вперше справжній наш урок.

5-й читець:

Абетку школярика всю прочитаю,

А потім про славу козацьку згадаю,

Запам’ятаю назавжди історію роду

І буду гідним сином славетного народу.

6-й читець:

Обіцяєм урочисто:

Будемо охайні, чисті,

І розумні, і кмітливі,

Дисципліновані, сміливі!

Гарні будем як ніколи –

Не посоромим свою школу.

Ведуча:

Запрошуємо ми гостинно

В нашу школу гостю дивну

Всі впізнали без вагань:

Милостиво завітала

Дивна Королева Знань.

Звучать фанфари. На сцену виходить Королева Знань із символічним ключем до знань. Поруч із нею йде науковий секретар.

Королева знань:

Доброго ранку, любі друзі!

Щиро вдячна вам за зустріч.

Безліч шкіл я обійшла,

Та лише у вас знайшла

Таку шану і повагу,

І веселощі, й розваги.

Свято знань – найкраще свято,

З ним прийшла вас привітати.

Науковий секретар: Увага! Увага! Слухайте наказ № 1 Її Королівської Величності.

Королева знань:

Ви першокласники, про це не забувайте!

В країну Знань зараз поспішайте!

Старанно все вивчайте.

Цей ключ, що я тримаю, знайте, символічний.

Я хочу вам його вручити.

Він чарівний і величний –

Все допоможе швидко вчити.

Науковий секретар: Ключ знань від імені першокласників отримує учень 1-А класу… (називає учня).

Королева Знань: Я бачу, що до нас прийшли дуже кмітливі і старанні учні. Тож ми раді прийняти їх до нашої дружної шкільної країни. Слово за вами, першокласники.

До мікрофона по черзі підходять двоє першокласників (хлопчик і дівчинка) й читають вірші.

7-й читець:

Ой веселе свято в нас:

Я іду у перший клас.

Справи там чекають нас.

В школі я у перший раз!

8-й читець:

Ось настала світла мить:

Скоро дзвоник задзвенить.

Ми в просторий клас ввійдемо,

Ключ від казки віднайдемо!

Науковий секретар: Увага! Увага! Слухайте наказ № 2 Королівської Величності.

Королева Знань:

На цих урочистостях, на моєму святі

Вшануйте вчителів завзятих!

Вони знання передають,

Свої серця вам віддають!

Сьогодні, в день святковий, урочистий

Прийміть, шановні вчителі,

Подяку, пісню і квіти барвисті.

І мій уклін від серця до землі.

Науковий секретар: Дорогі учні! Пропонуємо квіти, які ви принесли до школи, вручити шановним учителям. Вас супроводжуватиме… (називає виконавця) із піснею… (оголошує виступ).

На сцені виконується пісня на вибір організаторів заходу. У цей час учні підходять до своїх учителів і вручають їм квіти.

Ведуча: Через кілька хвилин пролунає перший шкільний дзвоник 20…-20… (називає рік) навчального року. Нехай він буде успішним і щасливим. Шановний директоре! Вам належить право призначити гідних учнів, яким Ви надаєте право дати перший дзвінок.

Директор: Право дати перший дзвінок 20…-20… (називає рік) навчального року надається випускнику 11-… класу… (ім'я учня та його клас) та учениці 1-… класу… (ім'я учениці та її клас).

Лунає шкільний дзвінок.

Ведуча:

Нас кличе дзвоник до шкільної ниви.

Прислухайтесь, який у нього спів.

Сьогодні діти незалежної України

Сядуть за парти.

Прийшла пора –

І дзвоник продзвенів.

Ведуча: Школа! Шикуйсь! Струнко! Товариш директор, дозвольте свято "Першого дзвоника" вважати закінченим.

Директор: Свято Першого дзвінка оголошую офіційно завершеним!

Ведуча: А зараз наші випускники проводять першокласників у довгу шкільну мандрівку, яка розпочнеться з їхніх класних кімнат.

Звучить веселий марш. Одинадцятикласники беруть першокласників за руки й ведуть до школи. Свято завершується.

Сценарій "Свято першого дзвоника"

Дійові особи:

Ведучий

Ведуча

6 учнів-читців середніх класів

Читці-першокласники (6 хлопчиків, 5 дівчаток)

Читці-одинадцятикласники (2 дівчини, 3 хлопці)

Учні, які вручатимуть квіти (кількість осіб визначає організатор свята)

Одинадцятикласник та першокласниця, які дадуть перший дзвоник

Барвінок

Ромашка

Буратіно

Попелюшка

Танцювальний гурт дівчат

Директор школи

Учитель першого класу

Почесні гості свята (представники райвно, спонсори тощо)

Представники батьківського комітету школи

Урочисте дійство відбувається на святково прикрашеному шкільному майданчику. Учні усіх класів, окрім першокласників, шикуються до загальної лінійки. Звучить мелодія "Шкільного вальсу" І. Дунаєвського. Під її супровід на майданчик виходять директор школи, вчителі, почесні гості та ведучі свята. Наперед виходять ведучі.

Ведуча:

Жовтіє листя на тополі.

Летять у небі журавлі.

Відкриті навстіж двері в школі –

Ідуть навчатись школярі!

Ведучий:

3 гілок тополь злітає листя,

Кружляє й падає до ніг.

Сьогодні учні урочисто

Переступають цей поріг!

Ведуча: Дорогі учні, батьки, гості, вчителі! Із року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати Перше вересня – початок нового навчального року. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас. Адже він знаменує початок нових знань, досягнення нових успіхів на шкільній ниві. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним, він прокладе межу між дитинством і дорослим життям. А для когось свято Першого дзвоника буде першим у житті. Із нього розпочнеться цікаве шкільне життя. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до Країни Знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику дружню шкільну родину новачків, наших першокласників. Ласкаво просимо, друзі!

Звучить лагідна музика, на майдан парами виходять першокласники зі своїми класними керівниками. У цей час ведучі оголошують імена керівників перших класів. Наперед виходять учні-читці.

1-й учень:

Досвітковою порою

Ходить вітер за горою,

В сонні очі сонцю студить,

До роботи сонце будить:

– Уставай! Негоже спати

У найперший-перший день!

Вже школярики устали,

Книжечки до ранців склали,

Вже несила їм чекати,

Поки дзвоник:

Дзень-дзелень!

2-й учень:

Заходьте дружно та сміливо,

Маленькі учні, в світлий клас –

Життя цікаве та щасливе

Розпочинається для вас.

Багато треба знати, вміти –

Учіться ж добре з перших днів!

На радість виростайте, діти,

Для вчителів і для батьків.

Ведучий: Дорогі учні, батьки, гості, колеги! Свято Першого дзвоника оголошується відкритим! Право підняти Державний Прапор України надається найкращим учням школи.

Звучить Державний Гімн України. Ведучі запрошують по одному найкращому учню від кожної паралелі наперед, вони підіймають Державний Прапор України.

Ведуча: З початком нового 20...-20... навчального року нас вітає директор школи.

Директор школи виступає з промовою. Після цього учні вручають директору квіти.

Ведучий: Сьогодні наша шкільна родина поповнилась новими друзями. Любі першокласники! Ваша перша вчителька відкриє перед вами двері в школу. Разом із нею ви розпочнете цікаву подорож до Країни Знань, навчитесь долати труднощі у навчанні й підкоряти вершини різних наук. Тож прийміть щире напутнє слово від вашої першої вчительки.

Учитель першого класу виступає з промовою. Після цього учні вручають учителю квіти.

Ведуча: А тепер настав час познайомитися і нашими першокласниками. Слово надається маленьким школярам.

Наперед виходять читці-першокласники.

1-й першокласник:

Ми сьогодні прокидались

До світанку безліч раз

Через те, що так боялись

Запізнитися у клас.

1-ша першокласниця:

Заглядає у вікно

Вересень-рум'янець.

Я не сплю, дивлюсь давно

На новенький ранець.

2-й першокласник:

Пахне ранець букварем

З гарними картинками,

Вранці ранець ми берем

І йдемо стежинками.

2-га першокласниця:

В мами квіти у руці,

А у мене – ранець.

Кида теплі промінці

Вересень-рум'янець.

І ведуть стежинки нас

В світлий-світлий перший клас.

3-й першокласник:

Світло радісне навколо,

Я іду у перший клас,

Зустрічай же радо, школо,

Я школярик перший раз.

3-тя першокласниця:

Скоро, скоро в перший раз

Дзвоник продзвенить для нас,

Вчитель зайде в світлий клас,

Привітає щиро нас.

4-й першокласник:

Ми ходили в дитсадок,

Мріяли читати

І на перший наш урок

Швидше завітати.

4-та першокласниця:

Не хвилюйтесь, мамо й тато,

Буду знати я багато.

Я ж бо вас не підведу,

В школу з радістю піду.

5-й першокласник:

Обіцяю не лінитись,

Тільки на «відмінно» вчитись.

Рано з сонечком вставати,

Щоб у школу не проспати.

5-та першокласниця:

Вчителька добра, уважна, ласкава.

Для нас вона буде, як рідная мама,

А школа ця стане, немов отчий дім,

Нам добре і весело буде у нім.

Ведуча: Учитель! Яке безмежне слово! Як багато в нього вкладено: мудрість, знання, дружня порада, щире слово. Учитель – це людина, яка не лише прищеплює нам любов до науки. Він учить нас думати, мріяти, дружити, бути справедливими і чесними. Він дарує нам крила, на яких ми відлітаємо у доросле життя. Ми вдячні вчителю за усе добро, що сіє він у наших серцях. Тож, дорогі вчителі, на знак подяки за вашу сумлінну і віддану працю прийміть від нас квіти.

Звучить музика, учні вручають квіти вчителям. Наперед виходять учні-читці.

3-й учень (на фоні музики):

Достигла осінь на медах,

Прозорі павутинки літа.

Іде по сонячних світах

Через Країну Знань мій вчитель.

4-й учень:

Ми щиро будем вдячні вам

За віру, ласку і добро,

За те, що розуміє нас учитель,

За допомогу й доброту його.

Ведучий: Сьогодні на нашому святі присутні багато гостей. Вони завітали до нас, щоб розділити з нами цю радісну годину і передати свої побажання.

Наперед виходять гості свята, вітають учнів та працівників школи з початком нового навчального року.

Ведуча: Сьогодні на нашій лінійці особлива увага і тим, кого цей перший дзвоник востаннє покличе за парти – це наші одинадцятикласники. Сьогодні, друзі, для вас починається вирішальний навчальний рік. Любі наші одинадцятикласники, сьогодні ви уже дорослі: дівчата – чарівні красуні, хлопці – змужнілі юнаки. Ви дивитесь на першокласників і, можливо, впізнаєте в них колишніх себе, таких же маленьких, схвильованих і радісних. А вони, звичайно, мріють і прагнуть скоріше підрости, стати схожими на вас. Тож привітайте сьогодні вашу юну зміну і дайте їй щиру пораду.

Наперед виходять читці-одинадцятикласники.

1-й одинадцятикласник: І справді, десять років проминуло... Здається, що все починалось тільки вчора. Ми вперше прийшли до школи, несміливо переступили її поріг і потрапили у Країну Знань. А сьогодні у цю Країну вирушають нові школярики. Тож прийміть від нас щирі побажання успіхів.

1-ша одинадцятикласниця: Цей день – для вас, малята. Збережіть його у своєму серці. Перший день у школі важливий, як перше слово, як перший у житті крок.

2-й одинадцятикласник:

І от настав той день і час,

Коли йдете ви в перший клас,

Ви стали на поріг нового,

Щоб шлях прокласти до складного.

2-га одинадцятикласниця:

Від розмаїття сонячних доріг

До таємниці сонячної далі

Свій шлях до знань широкий прокладіть,

Як ми колись цей шлях собі проклали.

3-й одинадцятикласник:

Ідіть вперед, не бійтесь перешкод

Для вас відкриті всіх наук дороги.

Ви – школярі, й наречення своє

Несіть із вчителем своїм до перемоги.

Ведучий: Наша школа – велика родина. Та хіба буває родин без батьків? Адже вони наші перші порадники, наші помічники від першого шкільного дня і до останнього дзвоника вони поруч з нами. Отже, їм слово.

Наперед виходять представники батьківського комітету школи, вітають учнів та вчителів із святом. Звучить весела музика. На майданчик вибігає танцювальний гурт дівчат у костюмах зірочок, виконує танець.

На майданчик виходять Буратіно, Попелюшка, Барвінок та Ромашка (Буратіно тримає великий ключ, Попелюшка – великий годинник, Барвінок – великий "Буквар", Ромашка – дзвінок).

Ведуча:

До нас ранкової пори

По веселковій смузі,

Щоб привітати школярів,

Прийшли казкові друзі.

Буратіно: Добридень, дівчата, добридень, хлоп'ята!

Попелюшка: Ми раді до вас завітати на свято!

Барвінок: Від різних казок подарунки прийміть!

Ромашка: Нехай незабутньою стане ця мить!

Наперед виходить Буратіно.

Буратіно:

Я – веселий Буратіно,

Ключ від знань приніс для вас!

Всі навчайтесь на "відмінно",

Дружнім буде хай ваш клас!

(Передає першокласникам ключ)

Наперед виходить Попелюшка.

Попелюшка:

Попелюшка добре знає:

Той, хто вчитися бажає,

Має час свій берегти,

Щоб до знань усіх дійти.

Ранком всіх гучний дзвінок

Знов покличе на урок,

І годинник вам не раз

Збереже корисний час!

(Передає першокласникам годинник)

Наперед виходить Барвінок.

Барвінок:

Знає вчитель і школяр:

Книга з книг – це наш "Буквар".

Я, Барвінок, друг завзятих,

Для кого знання – це свято.

Тож отримуйте, малі,

Від Барвінка "Букварі".

(Передає першокласникам "Буквар")

Наперед виходить Ромашка.

Ромашка:

Цей дзвіночок – від Ромашки

Подарунок школярам.

Він під сонцем золотавим

Ціле літечко зростав.

Теплий дощик сіяв рясно

Краплі-нотки на дзвінок,

А тепер нехай він вчасно

В рік навчальний зробить крок.

(Передає ведучим дзвінок)

Наперед виходять учні-читці.

5-й учень:

Вересень, немов учитель,

Двері школи відчинив.

Школярів дзвінком врочистим

До навчання запросив.

6-й учень:

Допоки серця пломінь не стиха

І школа радо двері відчиняє,

Веселий голос першого дзвінка

Моїй землі надію провіщає.

Він всім співає, що іще жива

Душа Вкраїни, викохана в дітях,

Що на скрижалях вічності помістять

Мого народу справи і слова.

Директор: Право дати перший дзвоник надається учневі випускного класу... (називає ім'я та прізвище хлопця) та учениці першого класу... (називає ім'я та прізвище дівчинки).

6-й першокласник:

Вітаєм дорогу до школи,

Вітаєм наш перший клас,

Дзвіночку, співай, як ніколи,

Дзвони веселіше для нас!

Одинадцятикласник саджає собі на плече першокласницю, яка тримає великий дзвінок, прикрашений жовто-блакитною стрічкою. Вони проходять коло пошани, даючи перший дзвоник.

Ведуча: На цьому наша урочиста лінійка завершена.

Ведучий: Право розпочати новий навчальний рік надається директору нашої школи.

Директор школи оголошує початок навчального року і доручає одинадцятикласникам провести першокласників до школи. Свято закінчується.

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