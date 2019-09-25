Сценарій до Дня вчителя: найкращі ідеї проведення свята у школі

ідеї та сценарії до Дня вчителя

Цьогоріч День вчителя відзначатимуть 6 жовтня, проте у кожній школі святкування відбуватимуться у різний час. Ми підготували для вас кілька цікавих сценаріїв для проведення шкільного концерту до Дня вчителя.

Професія вчителя заслуговує на повагу і саме на День вчителя варто подякувати усім своїм педагогам, які вклали у ваше виховання та освіту частинку себе. Хорошою традицією є концерт, який влаштовують учні для своїх вчителів: з віршами, танцями, піснями та сюрпризами.

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Сценарій свята на День Вчителя

Голос за кулісами:

Якщо люди самі не вміють літати, нехай навчать літати своїх дітей. Літати високо, далеко, красиво. І настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння. І тоді вийде, що вони теж летять...

Випускники: Учити літати, учити мріяти, учити творити – це призначення педагога. Ми, цьогорічні випускники, хочемо привітати сьогодні вас, наші дорогі наставники, із професійним святом – Днем учителя і найкращі слова привітання адресуємо вам:

суворим і ніжним, мудрим і чуйним,

тим, хто кожен день відкриває нам шляхи таємниць,

тим, хто за будь-якої погоди приходить до нас у клас,

тим у кого сивина на чолі,

тим, хто є нашим другом та порадником у скрутну хвилину,

тим, хто все ж таки нас любить, хоч інколи говорить протилежне,

всім тим, кому горде це імення "Вчитель" – ми присвячуємо сьогоднішнє свято.

Танцюють вальс.

Учень: Прекрасної осені в кожну школу приходить учительське свято. Це час, коли шелестить падолист і снує у полі мереживо бабиного літа, перед вікнами будинків пломеніють чорнобривці, жоржини та айстри, немов дарують весь жар своєї любові нашим вчителям.

Учень: Багряним листом зацвітає осінь... Учителю... це тобі вона відкриває двері рідної школи, барвистим серпанком бабиного літа стрічає на рідному порозі, промінчиком сонця сяє в очах дітей, твоїх дітей.

Учень: Блищать ранкові роси... Учителю... Це тобі вони дарують свої перли краси – прийми їх.

Учень: Усміхаються сонячні зайчики на шибках вікон рідної школи... Учителю... Це тобі вони дарують сонячну днину серед дощової осені.

Учень: Листя з клена падає, тулиться до землі... Учителю... Це тобі воно устеляє шлях до школи барвистим покривалом – пройдися по ньому, і ти відчуєш, що таке щастя.

Учень: Мерехтять зорі... Учителю...Це тобі вони дарують свої ясні ночі.

Учень: Світить місяць... Учителю... Це для тебе він готовий не спати цілу нічку.

Учень: Плаче хмарка...Учителю... Це вона просить в тебе пробачення від імені усіх учнів, які образили тебе.

Учень: Дзвенить дзвоник... Учителю... Це він дякує тобі за знання, які ти даєш учням.

Учень: І як шкода. Що небо одне, що тільки раз на рік буває таке чудове свято. Як День Учителя, твій день.

Учень: І як би там не було б, яка б загадка не ховалась за горизонтом сьогодні ти, учителю прийми найтепліші та найщиріші вітання від своїх учнів, у серцях яких вогником Віри, Надії та Любові вічно палатиме твоя Мудрість, Турбота. Ласка, Любов.

Ведучий: Завжди:вранці і вдень, ввечері і вночі, взимку і влітку, вдома і на роботі, в місті і селі, з сім'єю і з друзями, з нами, Вашими учнями-шибениками, будьте такими ж класними і прикольними якими Ви є зараз.

Ведучий: Щастя Вам, здоров'я, наснаги і доброго настрою.

Виконують пісню.

Учень: Про директора в школі кажуть, що він завжди йде попереду часу і весь колектив школи веде за собою. Директор робить усе, щоб у школі панували взаєморозуміння дітей, батьків, учителів, досконалість і високий професіоналізм, гуманість і справедливість.

Ведучий: Шановні педагоги! З нагоди професійного свята вас вітає директор школи...

Виступ директора школи.

Ведучий: Із року в рік вчитель продовжує себе в своїх учнях. Його думки, почуття щиро віддані дітям. Він працює на майбутнє. Образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого ми будемо пам’ятати все життя.

Ведучий: Як мати назавжди запам’ятовує перше слово дитини, перший її крок, так і ми навіки збережемо у пам’яті та серці своїх перших вчителів.

Ведучий:

Всіх першокласників стрічає учитель початкових класів!

Ми їх сьогодні привітаєм із святом і усіх відразу.

Спасибі вам, що із маляток ви учнів ростите у школі

Ви перша вчителька, і діти не забувають вас ніколи

Ведучий: Зустрічайте зі словами привітання учнів початкових класів.

Учень:

Шановні наші вчителі,

Прийміть вітання від найменших учнів

Ми ці рядки читаєм від душі,

Щоб було більш у вас слухняних учнів

Учень:

Ми всі так хвилювались,

Усі у мам своїх питались,

Чи на місці банти, стрічки,

Чи румяні у нас щічки,

Учень:

Нам казали учні школи,

Що проблем у вас доволі

І педради, і наради

І об’їзд із райвно

Учень:

Атестації, контрольні

Перевірки з облвно

А ще у вас атестації

Курси підвищення кваліфікації

Учень:

А ділянки щоб шкільні

Не стояли в бур’яні.

В класах щоб усе блищало

І на місці все лежало

Учень:

Інформація шкільна

Щоб у папках вся була

А досягнення шкільні

Хай учні носять в голові

Учень:

Як же жити далі нам –

Завзятим школярам?

А вам бажаєм в щасті жити,

Не хворіти, не тужити

Учень:

Наших внуків ще повчити,

Щоб у всіх були квартири,

І машини, й дачі

Щоб вас доля не минала,

Була гарна вдача

Учень:

Особливі побажання класоводам – вчителям:

Щоб для кожного дитятки

Ви були, як мама й татко,

Щоб для кожного синочка

Ви були, як мама – квочка

Учень:

Щоб ваш важкий, почесний труд

Був плідним, як багата осінь.

І кожен день, що йде новий,

Хай тільки щастя вам приносить.

Учень:

Ваше слово мудрість України,

Праця Ваша — доля трударя.

Кетягом червоної калини

Вам за це вклоняється земля.

Учень:

Я прийшла до школи вчитись,

Бо поставила мету,

Що директором я стану,

Коли трішки підросту.

Учень:

Я також прийшла учитись

Зараз хочу вам сказать,

Скласти розклад в школі зможу,

Лиш би всі предмети знать.

Учень:

Поки ще казати рано,

Може в фізики піду,

Чи географом я стану

В клас екватор принесу.

Учень:

Поки ще казати рано,

Може, в математики піду.

Чи фотомоделлю стану,

Як по росту підійду.

Учень:

Мрію стати хіміком

Таблицю підучу

І нові елементи

У ній я допишу.

Учень:

"Ей, бі, сі" ми всі писали

На англійській мові

Ну і букви вам скажу

Ні "Ан де стенд" та й годі.

Учень:

Все учитись і учитись

А я вирішив давно

Фізруком прийду до школи

Буду грати у футбол.

Учень:

Я банкіром хочу стати,

А ще буду депутатом,

Бо люблю галасувати.

І розводити дебати.

Учень:

А у мене у портфелі величезний пістолет

Тільки б вчителька не знала

Де сховав я цей предмет.

А коли дорослим стану

Першокласників навчу

Пістолет цей знов дістану

"Вчитись!" – всім їм накажу.

Учень:

Ось так. На заздрість бякам-букам,

Наш клас усім покаже клас!

Навчай нас, школо, всім наукам.

Ми ще здивуємо всіх вас.

Учень:

Ми всі відчули як ніколи:

Навчання – справа надскладна

Та згодом на уламках школи

Напишуть наші імена

Ведучий:

Учителю – яке прекрасне слово! Багато хочеться мені сказать.

Але про те я поведу тут мову, що вчителів потрібно шанувать.

Повинні бути вдячні ми довіку, за їхню віру, ласку і тепло,

За те, що розуміли нас, любили, за допомогу, чуйність і добро.

Ведучий:

За ті знання, які ви нам давали, за те, що часто , як і ми були дітьми,

Любити землю й матір нас навчали, щоб ми росли хорошими людьми.

Директор в школі – ніби мати.

Сувора добра краща всіх,

Працює з дня у день завзято,

На неї нам жалітись гріх.

Спасибі, наш директор милий,

Ми вдячні вам до сліз.

Не знаємо, де берете сили,

Тягнути такий важкий віз!

Завуч в школі – опора надійна,

Як Всесвіту давнього ті три кити.

Отож ми сьогодні окремо вітаєм

Тих, в кого турбот, крім уроків, - гора !

Спасибі їм треба сьогодні сказати,

Вклонитись йому низько прийшла вже пора !

Є серед нас майсри пера і слова,

Що вміло відмітають всю полову.

І мову нашу чисту і дзвінку,

Плекають, ніби квітку у вінку.

Бажаємо знавцям Тарасового слова,

Щоб процвітала українська наша мова !

Знавці Шекспіра, Гете, Конан-Дойля,

Нехай частіше посміхається вам доля.

Щоб ви, не лише в віршах і піснях,

Скрізь побували у чужих світах.

Яка Земля чарівна – просто диво!

Ми ж люди на планеті голубій.

Живемо тут комфортно і щасливо,

нам весело і радісно на ній.

У школі географію вивчаєм,

щоб добре знати, що навколо нас:

Материки, моря, ліси, канали,

і гори, й ріки в різні ери й час.

Хто у школі загадковий, хоч усе на світі знає,

Але завжди нас дивує і про дивну річ питає.

Де індукція магніта і куди її поклали.

Поки досліди робили, все магнітне поле вкрали.

Зичим їм експерементів щоуроку вдалих лише,

Не жаліймо компліментів всім, хто фізикою дише !

Учителям уклонімось доземно

Що вчили й вчать з нами мову іноземну

Бажаю, щоб могли всі по-англійськи говорити,

На належному щоб рівні у Європі всім нам жити.

Хто у школі найпрудкіший і бадьоро виглядає?

Дітей щоранку на зарядку виганяє.

Кроси, біг, стрибки, змагання –

Лише мужнім це під силу.

Вчителю фізкультури учнівське вітання

Й побажання щастя щире!

В школі нашій вже віддавна, скільки школі нашій літ,

Стільки разом існує чарівний книжковий світ.

Стріне там бібліотекар, допоможе все знайти,

Звідти вже ніхто не зможе в клас без книжки зайти.

Тож вітання теплі й світлі, тій хто книгу знайде нам,

Провести урок зразково допоможе вчителям.

Щоб щастя й радість вас не минали,

Щоб ви постійно гарний настрій мали,

Ідіть в психологічний кабінет,

Психолог розкриє успіху секрет!

Ведучий:

Прийміть у подарунок пісню від учнів 9 та 10 класів.

Виконують пісню.

Ведучий:

Яке ж серце потрібно мати вчителеві, щоб рік у рік щоденно віддавати ййого учням, і якою має бути любов, до дітей у його добрій, терпеливій нестаріючій душі.

Ведучий:

Але крім постійних думок про роботу, наші вчителі ще й великі мрійники. І вже зараз вони мріють.

Ведучий:

Які ж у них мрії ? Щоб всі учні втекли з уроку?

Ведучий:

Ні!

Ведучий:

Щоб директор пішов у відпустку?

Ведучий:

Ні!

Ведучий:

Щоб вчительську зарплату підвищили у три рази?

Ведучий:

Це нам не під силу. Я пропоную послухати учня 10 класу, який розкаже нам про мрії вчителів.

Ведучий:

Зустрічайте!

Учень:

Хліб шкільний. Він такий нелегкий для людей:

Забуваючи власні тривоги

Вчити розуму інших чужих вам дітей,

Щоб прокласти в життя їм дорогу.

Учень:

За недоспані ночі. Любов і тепло,

За бажання хоч чогось навчити,

За терпіння, усмішку, сердечне добро

Вам не раз ще подякують діти.

Учень:

А коли промайнуть ці безжурні літа,

І ми будем далеко від школи,

На листочках багряних напишем листа,

Що ми вас не забудем ніколи!

Ведучий:

Зустрічайте учнів 5 та 6 класів!

Учень:

Ох, вчителі! Їм спокій тільки сниться:

Коли ми знов «блукаєм» навмання

І знов, і знов в журналах "одиниці",

Вони в двобій вступають за знання.

Учень:

Вони доводять нам: знання – перлина!

Ми маєм їм віддячити за те…

Пишайся вчителями, Україно,

Бо лицарі освіти – це святе!

Ведучий: А зараз прийміть у подарунок запальний танець від танцювального колективу...

Виконують танець.

Ведучий: Дорогі вчителі! Ми щиро вдячні вам за вашу натхненну працю, за ваше вміння долати життєві труднощі, за ваше невичерпне терпіння у спілкуванні із нами, юними максималістами!

Ведучий: Повірте, що ми на сто відсотків розуміємо, наскільки важлива роль учителя у становленні молодої людини, яка важка і виснажлива ваша праця.

Учень:

Як багато у слові "вчитель"

Поривання, любові, краси.

Воно аж по вінця сповнене

Юначим сміхом,

Батьківськими тривогами,

Трепетними дитячими надіями

І щирим уболіванням

За майбутнє своєї країни.

Ведучий: Зустрічайте учнів 7 класу!

Учень:

Ні, вчитель — не нудна щоденна справа,

Це — наче світлий промінь у вікні,

Найвищий сан, святе одвічне право

Зростити особистість на Землі.

Учень:

Без гордощів і зайвих сентиментів

Сьогодні треба зважити на те,

Що не бува без школи президентів

І бізнесмен без вчителя — пусте!

Учень:

Учитель – це наша совість.

Зразок в житті єдиний.

Без нього життєва повість

Не пишеться у людини.

Не має він свого часу,

Життя його тільки школа.

Учитель – це дружні класи,

Учитель – це така доля.

Ведучий: Прийміть у подарунок сценку від учнів 9 та 10 класу.

Учень:

І у цей день святковий, коли вчителі

Мають змогу хоч трохи спочити,

Ми бажаєм від учнів всієї землі:

Хай ваш шлях вистеляють лиш квіти.

Учень:

За бездонний колодязь душі своєї

За все те, що віддали і віддаєте нам,

Хай щастя вам буде зорею,

За все сьогодні ми гаряче дякуєм вам.

Учень:

Бажаєм злетів і нових висот,

Щоб труднощі зникли навіки,

Побільше щоб отримувати нагород,

І щастя плинуло, мов синьоокі ріки.

Учень:

Хай незгоди й негаразди вас обминають.

Хай душа і тіло ваші старості не знають,-

Щоб попри всі проблеми і капосні реформи,

Ви ніколи не втрачали бадьорої форми.

Учень:

Хай радість вам життя дарує,

Щоб посміхались ви весь час.

Хай мрії ваші всі здійсняться,

Прийміть низький уклін від нас.

Разом: З Днем Учителя!

Скільки б не судилося страждати,

Все одно благословлю завжди

Мить, коли учитель-математик

Каже: "Піднімайсь! До дошки йди!"

Мить, коли окрилений філолог прорікає:

"Пишемо диктант!"

А рішучий завуч б'є на сполох;

"Кинь шпаргалку! Розвивай талант!"

Мить, коли усміхнений директор на контрольну радісно спішить.

А галантний дядечко-інспектор документи в папках потрошить!

Коли тести пропонує фізик,

музикант настроює рояль, як біолог марно сушить мізок, а географ дує, як містраль.

Учень:

Як історик датами морочить,

фізкультурник біга, як Пеле.

Зарубіжник серенади строчить, трудовик монтує "Шевроле".

Як завгосп комп'ютерами марить, бібліограф книги роздає,

як психолог лине поза хмари Щастячко шукать своє й моє.

Скільки не судилося б ходити В перший клас читати "Букваря",

Усі разом: Школу рідну будемо любити Ту, де кожна вчителька – зоря!

Ведучий: Працівник освіти! Одна з найважливіших професій. Вона – для обраних. Ви щодня стоїте перед прицілом сотень допитливих дитячих оченят, палите, як хмиз, нерви, і все ж ведете дітвору на вищі сходинки пізнання.

Ведучий: До вчителя йдуть зі своїми болями і радощами, черпають сили для підкорення нових висот, бо він заглядає у минуле, живе у сьогоденні, прокладає місток у майбутнє.

Ведучий: Яке ж серце потрібно мати вчителеві, щоб рік у рік щоденно віддавати його учням, і якою має бути любов, до дітей у його добрій, терпеливій нестаріючій душі.

Ведучий: Саме таким – люблячим, терпеливим, добрим і справедливим, закоханим у свою справу , і присвячується сьогоднішнє свято.

Ведучий:

Ми кажемо звичайними словами:

Людського щастя вам, нових ідей,

Хай доля добра завжди буде з вами.

Шлях пошуку, науки і дерзань –

Таку обрали ви в житті дорогу.

Тож здійснення усіх ваших сподівань,

Щоб ви відчули радість перемоги.

Ведучий:

Високих злетів, творчих перемог

Ми щиро вам усі бажаєм нині.

І ще багато літ хай дасть вам Бог

Трудитись у шкільній нашій родині.

Многії літа.

Ведучий:

Мій вчитель... він ніколи не старіє,

Хоча на скронях паморозь сивин.

Він, як ніхто, нас юних розуміє -

Над ним невладний навіть часу плин.

Він має щиру, вічно юну душу,

Він поруч з нами в щасті і журбі...

Освідчитись в коханні зараз мушу

Тобі, мій любий вчителю, тобі.

Ведучий: Із року в рік вчитель продовжує себе в своїх учнях. Його думки, почуття щиро віддані дітям. Він працює на майбутнє. Образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого ми будемо пам’ятати все життя.

Ведучий:

Учителю! В тобі живуть і доброта, і мудрість.

Краса думок твоїх захоплює завжди!

Ти сієш зерна знань в дитячі душі.

Щоб розквітали мрії на землі.

Привітний, ніжний, відданий, дбайливий,

Спокійний, доброзичливий в житті.

Ведучий:

Ти з легкістю переконати вмієш,

Розрадити й пробачить вмієш ти.

В своїй натхненній праці ти щасливий.

Ти бачиш в учнях кожен день себе.

У творчій долі ти знаходиш сили,

учителю, ми любимо тебе!

Ведучий:

Живе музикант у акордах,

Які на концерті зіграв,

Спортсмен видатний у рекордах,

Хірург – в тих, кого врятував,

Художник живе у картинах,

Живе астроном у зірках...

А вчитель, він, мабуть, єдиний –

У наших серцях і думках.

Учень:

Учителю, який легкий твій труд,

Коли дитячі очі світяться завзяттям.

Все хочуть вміть і все бажають знати,

Toдi, учителю, легкий твій труд!

Який приємний, вчителю, твій труд,

Коли ти відчуваєш душ єднання,

Збулись у дітях мpiї й сподівання,

Тоді, учителю, приємним є твій труд!

Учень:

Буває, вчителю, святим твій труд,

Коли маленьке серденько дитяче,

Відчує біль чужий, з біди чужої плаче,

Тоді, учителю, святий твій труд!

Учень:

Буває вдячним, вчителю, твій труд,

Коли тебе згадають через роки,

Ті, що давно пішли у світ широкий,

Тоді, учителю, твій вдячний труд!

Учень:

Учителю! В тобі живуть і доброта, і мудрість.

Краса думок твоїх захоплює завжди!

Ти сієш зерна знань в дитячі душі.

Щоб розквітали мрії на землі.

Учень:

Привітний, ніжний, відданий, дбайливий,

Спокійний, доброзичливий в житті

Ти з легкістю переконати вмієш,

Розрадити й пробачить вмієш ти.

Учень:

В своїй натхненній праці ти щасливий.

Ти бачиш в учнях кожен день себе.

У творчій долі ти знаходиш сили,

учителю, ми любимо тебе!

Бо учитель завжди розуміє,

бо учитель завжди всіх навчить,

І у скруті все ж таки він мріє,

Як би кращим це життя зробить.

Учитель – яке прекрасне слово!

Багато слів так хочеться сказати

Але про те я поведу розмову,

що вчителів потрібно шанувати.

Повинні бути вдячні ми довіку

За їхню віру, ласку і тепло.

За те, що розуміли нас, любили,

За допомогу, чуйність і добро.

За ті знання, які ви нам давали,

За те, що часто, як і ми, були дітьми,

Любити землю й матір нас навчали,

Щоб ми росли хорошими людьми.

Спасибі вам, що ви на світі є,

Що сієте добро, як стиглий колос.

Ми пам’ятати будем все життя

Ваш мудрий, тихий, терпеливий голос.

Спасибі вам, учителі мої,

Що ви вчите, як жити на землі.

І дім звести, і дерево садити.

З народом працю й пісню розділити.

Сьогодні – День учителя й тому

Ми кажемо звичайними словами:

Людського щастя вам, нових ідей,

Хай доля добра завжди буде з вами.

Шлях пошуку, науки і дерзань

– Таку обрали ви в житті дорогу.

Тож здійснення усіх ваших сподівань,

Щоб ви відчули радість перемоги.

Високих злетів, творчих перемог

Ми щиро вам усі бажаєм нині.

І ще багато літ хай дасть вам Бог

Трудитись у шкільній нашій родині.

Учень: Любі наші наставники! У цей святковий день ми особливо болісно відчуваємо, як безжально плине час, усвідомлюємо, наскільки важко вам торкатися жорстокою правдою наших сердець, розуміємо, як нелегко часом знайти з нами спільну мову.

Учень: Але саме сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давнє і сокровенне прохання.

Учень: Дорогі вчителі! Любіть нас такими, якими ми є! Недовченими і заученими! Веселими і засмученими! Окриленими і замученими! Ледачкуватими і непередбачуваними! Непрощеними і пробаченими! Словом, любіть нас так, як ми вас любимо!

Усі разом: Ми вас любимо!

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