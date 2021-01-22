#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1

Популярний україномовний YouTube-канал Geek Journal, на якому виходять огляди українських телесеріалів і фільмів, можуть повністю заблокувати через скарги "1+1". Автор роликів Тайлер Андерсон звернувся до підписників та детально розповів про скандал з телеканалом.

Що відомо про канал Geek Journal та конфлікт з "1+1"

Блогер Тайлер Андерсон створює огляди разом зі своєю дівчиною Юліаною майже п'ять років. Хлопець почав першим розповідати про новинки українського кіно у YouTube. Канал ставав дедалі популярнішим, і в тому числі через критику якості контенту "1+1". Останнє відео на каналі Geek Journal, опубліковане 20 січня, "Як втратити все за 30 років? Коли 1+1 став г+г? СВ Шоу, Імперія кіно, Шоу довгоносиків, ТСН", на цей момент недоступне у YouTube.

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Плюсам не сподобалось, коли їм в очі кажуть, те що люди думають давно. Вони образились і тепер швиряються своїми страйками, як мавпа кетяхами. Це означає, що наш канал під загрозою свого існування. Нам дуже шкода років нашої праці, тож за можливості скачайте якнайбільше тих відео, що лишились, – прокоментували ситуацію на сторінці Geek Journal в Facebook.

За словами автора роликів, телевізійники подали на відео Geek Journal три скарги, заявляючи, що він порушив авторське право їхніх продуктів. Тайлер Андерсон же стверджує, що цитування контенту "плюсів" в цьому випадку підпадають під визначення "fair use". Про це хлопець розповів у своєму відеозверненні.

Після того, як Тайлер Андерсон публічно розповів про скарги від плюсів, в українському сегменті соцмереж хеш-тег #saveGeekJournal піднявся на перше місце.

Автори оглядів також анонсували запуск нового каналу. Блогер уточнив, що YouTube-канал Geek Journal повністю заблокують через тиждень з моменту страйку від "1+1". В результаті жодне відео, яке вийшло на каналі, не можна буде переглянути.

#saveGeekJournal: як реагує на скандал мережа

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