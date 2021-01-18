Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих

Це серіали точно не для сімейного перегляду, де всі білі і пухнасті. Тільки для дорослих і тільки для тих дорослих, у кого сталеві нерви!

Вікінги

VIII століття – час доволі суворий: ні тобі гарячої води з крана, ні пеніциліну, ні інтернету, навіть їжа не завжди буває. А вікінги ще й мешкали у вкрай неродючих краях. Тому всі, хто примудрявся вижити при народженні, відрізнялися суворими звичаями, підприємливістю і жорстокістю. Легко кришили у фарш і своїх ворогів, молилися кровожерливим богам, а зрадників карали винахідливо і жорстоко.

Декстер

Батьківські організації не раз намагалися домогтися заборони цього серіалу. Але все-таки громадськість захопилася вигаданою історією серійного вбивці Декстера Моргана, що працює судовим експертом з бризок крові в поліції Маямі. Більш того: фільм номінований на Еммі, IGN, Stallite Award і Сатурн.

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Сини анархії

Це не просто кримінальна драма, а серіал, в якому є все: від любові, сім'ї і дітей, до в'язниці, бійок, насильства і навіть відкушених язиків. Не просто ж так "Сини" стали одним з найуспішніших серіалів каналу FX і їм захоплюються мільйони людей по всьому світу.

Гра престолів

Цей серіал не потребує рекомендацій. У ньому немає строго позитивних або негативних персонажів. У будь-який момент будь-який з персонажів може раптово і жорстоко померти. А ще в серіалі зачіпають питання політики, релігії, громадянської війни тощо.

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