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Скільки зараз коштує в'їзд у Венецію

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З 2020 року в'їхати у місто можна буде тільки за попереднім бронюванням - фото 1
З 2020 року в'їхати у місто можна буде тільки за попереднім бронюванням / YouTube

Влада Венеції визначилася із сумою збору, який будуть платити туристи за в'їзд до міста. Скільки ж тепер коштуватиме помилуватися одним з найромантичніших куточків нашої планети?

З 1 травня 2019 мандрівники, які не планують зупинятися на ніч у Венеції, будуть платити вхідний податок у розмірі 3 євро (92 гривні). Планується, що з 2020 року в'їхати у місто можна буде тільки за попереднім бронюванням, а "плата за в'їзд" складе від 6 до 10 євро залежно від пори року.

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"Справа не в тому, скільки ми заробимо. Йдеться про управління туристичним потоком. Ми не хочемо, щоб Венеція стала тематичним парком", – заявив мер міста Луїджі Бруньяро. Щорічно Венеція приймає 30 мільйонів туристів, а громадян налічується всього 60 тисяч.

Новий збір буде додано до вартості прибуття у місто на поїзді, круїзному судні, автобусі або літаку. Тим, хто спробує потрапити в місто "зайцем", загрожує штраф у 450 євро. Від збору будуть звільнені туристи, що бронюють номер в готелі і планують залишитися у Венеції хоча б на одну ніч. Вони, як і раніше, будуть платити в готелі стандартний туристичний податок.

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Джерело: lonelyplanet
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