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Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску

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За малюнки на піску будуть штрафувати - фото 1
За малюнки на піску будуть штрафувати / Buy2Fly

На Гран-Канарія, що входить до групи Канарських островів, екологи б'ють на сполох. Туристи завдають непоправної шкоди піщаним дюнам у популярному місті Маспаломас, залишаючи написи і малюнки на піску, а також викладаючи фігури з вулканічних каменів.

Найпопулярнішими "роботами" називаються гігантські серця і імена, які часом видні на фотографіях Google Maps.

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Місцева влада вже підтримали екологів і ввели значні штрафи за малюнки на піску. Порушникам загрожує штраф у розмірі 600 євро, а в деяких випадках тюремне ув'язнення.

Порушники змушені будуть заплатити до 600 євро штрафу - фото 307508
Порушники змушені будуть заплатити до 600 євро штрафу

Піщані дюни острова Гран-Канарія – частина природного заповідника. Вони вважаються важливою екосистемою архіпелагу. Екологи заявляють: якщо не вжити заходів, природна краса цих місць може бути втрачена назавжди.

Місцева влада планує найближчим часом запустити на Гран-Канарія спеціальну кампанію, яка поінформує туристів про те, як важливі піщані дюни. Крім того, планується збільшити кількість поліцейських патрулів на пляжах. Екологи наполягають на роздачі спеціальних листівок замість туристичних карт в аеропортах Канарських островів.

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Джерело: The Sun
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