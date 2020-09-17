Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Saturday Night Live: Джим Керрі зіграє Джо Байдена у популярному шоу

  • 13
Прем'єра нового сезону Saturday Night Live запланована на 3 жовтня - фото 1
Прем'єра нового сезону Saturday Night Live запланована на 3 жовтня

У новому сезоні скетч-шоу "Saturday Night Live" Джим Керрі зобразить Джо Байдена – кандидата на пост президента США від Демократичної партії. Побачити актора в ролі політика можна буде 3 жовтня.

Раніше його образ приміряли Вуді Харрельсон і Джейсон Судейкіс. Про це пише The Hollywood Reporter.

Це цікаво: Семюель Л. Джексон вчить матюкатись різними мовами: українською також (відео)

Алек Болдуін повернеться до образу нинішнього американського глави Дональда Трампа, а Майї Рудольф дісталася роль напарниці Байдена на виборах Камали Гарріс.

Нагадаємо, на підтримку кандидатури Джо Байдена висловилися Том Браун, Габріела Херст, Джозеф Альтузарра, Джейсон Ву й інші відомі американські дизайнери. Вони випустили колекцію мерчу з передвиборними гаслами і символікою демократів.

Saturday Night Live: Джим Керрі зіграє Джо Байдена у популярному шоу - фото 425970

Читайте також: Американські телекритики обрали найкращий серіал року

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 246
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
  • 13 вересня, 13:25
  • 182
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2519380
Загрузка...
Новини