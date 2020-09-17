Saturday Night Live: Джим Керрі зіграє Джо Байдена у популярному шоу

У новому сезоні скетч-шоу "Saturday Night Live" Джим Керрі зобразить Джо Байдена – кандидата на пост президента США від Демократичної партії. Побачити актора в ролі політика можна буде 3 жовтня.

Раніше його образ приміряли Вуді Харрельсон і Джейсон Судейкіс. Про це пише The Hollywood Reporter.

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Алек Болдуін повернеться до образу нинішнього американського глави Дональда Трампа, а Майї Рудольф дісталася роль напарниці Байдена на виборах Камали Гарріс.

Нагадаємо, на підтримку кандидатури Джо Байдена висловилися Том Браун, Габріела Херст, Джозеф Альтузарра, Джейсон Ву й інші відомі американські дизайнери. Вони випустили колекцію мерчу з передвиборними гаслами і символікою демократів.

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