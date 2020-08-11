Колишня порнозірка Міа Халіфа продає свої окуляри, і ось чому

Модель Міа Халіфа зараз активно працює над кар'єрою спортивної коментаторки та власним блогом, але їй і досі згадують зйомки у порно. Тож дівчина вирішила скористатись такою славою для чудової цілі.

27-річна американська модель ліванського походження Міа Халіфа вирішила підтримати свою рідну країну, адже нещодавно у Бейруті трапився моторошний вибух. Тому дівчина виставила на аукціон окуляри, які носила у ті кілька місяців, коли знімалась у фільмах для дорослих. Хоч ця кар'єра і була короткочасною, адже Халіфа досі залишається у трендах порносайтів.

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"Я ніколи раніше не влаштовувала аукціон і не користувалась eBay. Я просто прошу вас пожертвувати гроші на допомогу людям, які постраждали від цієї моторошної події. Я вирішила проявити творчий підхід і продати свої окуляри. Так, це зухвалий експеримент, але у мене блага ціль", – пояснила вона.

За кілька днів торгів вартість окулярів виросла до понад 100 тисяч доларів. Всі ці гроші Халіфа планує передати благодійним організаціям.

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