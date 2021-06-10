Рідна моя сім'я: Наталія Валевська відсвяткувала ювілей біографічною піснею

10 червня популярна українська співачка Наталія Валевська святкує свій день народження. З цієї нагоди виконавиця вирішила зробити подарунок не лише для себе, а й своїх шанувальників. Вона випустила композицію "Рідна моя сім'я". Слухайте новинку на Радіо MAXIMUM!

Пісню "Рідна моя сім'я" написав Назарій Гук (більш відомий як Юлік) у співавторстві зі співачкою. Насолоджуйтеся новинкою від Наталії Валевської на Радіо MAXIMUM!

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"Коли людина проходить певний відрізок свого шляху, рано чи пізно вона розуміє, що найголовніше, не гроші чи здобутки, а саме – рідна сім’я. Попри відстань, люди, кровні родичі, родина, повинні тримати зв’язок. Це наше коріння, це те, що є святим. Сім’я – це дар Божий, на жаль, не усі мають батьків, братів сестер і рідних людей. Пісня про найтепліше, найдорожче серцю, про родину", – розповідає співачка.

Наталія зізналась, що пісня по суті є біографічною, адже у ній розповідається історія людини, яка виїхала за кордон за певних життєвих обставин, завжди з вірою у серці думає про Батьківщину та свої близьких людей.

"За певних обставини, які виникли в Україні, деякі люди були змушені виїхати за кордон і шукати кращої долі, хоча діти залишились тут, так трапилось і у мене. У цій пісні, я також побачила свою матусю, яка проживає за кордоном", – доповнює Наталія.

Саме мама, за словами артистки, першою почула пісню та написала особливий меседж, який викликав у Наталії хвилювання та певний щемливий момент. Для співачки мама – це перший слухач та головний суддя.

Рідна моя сім'я – Наталія Валевська, слухайте онлайн нову пісню співачки:

Окрім прем’єри нової пісні, артистка святкує своє 40-річчя, та запевняє, що все що вона робить, задля одного – підіймати людям настрій, заряджати щастям та позитивом.

"Для мене творчість – це особливий психоемоційний стан, який я переживаю через себе. Коли я бачу людей у залі, дивлюсь в очі та чую оплески – це дарує сенс, щастя та незабутні емоції", – резюмувала співачка

Додамо, що зараз співачка перебуває на відпочинку у Закарпатті, де набирається сили та відновлюється перед гастролями та корпоративами. Своє перебування Наталія активно транслює шанувальникам у соціальних мережах, адже так вона тримає зв’язок та є відкритою перед ними.

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