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KAZKA – Красива серцем: слухайте саундтрек до нового серіалу Моя улюблена Страшко

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Прем'єра пісні KAZKA - Красива серцем - фото 1
Прем'єра пісні KAZKA - Красива серцем

Гурт KAZKA випустив новеньку пісню "Красива серцем", яка не просто відрізняється за звучанням, а й стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко". Це варто послухати!

Популярний український гурт KAZKA потішив шанувальників свіжим хітом під назвою "Красива серцем". Незвичайна композиція отримала несподіване звучання, а також є основним саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко", передає Радіо MAXIMUM.

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За словами музикантів, це пісня-експеримент, адже від стилю KAZKA її відрізняє не лише музика, а й манера співу вокалістки Олександри Заріцької. Таким чином намагались викликати відчуття єднання з музикою, з собою та навколишнім світом. Схожий меседж несе і новий серіал, де звучатиме "Красива серцем".

Відзначимо, що "Моя улюблена Страшко" – адаптація популярного колумбійського серіального формату "Betty la fea" (Ugly Betty), який встиг стати найуспішнішою теленовелою і транслювався у 180 країнах світу.

KAZKA – Красива серцем, слухайте пісню онлайн:

Текст пісні KAZKA – Красива серцем:

Зовні трохи скута
А всередині – море
На жаль, ніхто не бачить мене саме такою
Сховала свої крила від чужих очей
В глибині ночей

Але я щиро вірю, якщо бути сміливою
І пливти попре все своєю справжньою хвилею
Хтось обов‘язково зрозуміє мене
Таку як є

А я буду твердо вірити в свою мрію
Весь світ проти, а я зумію
Створюю себе нову
Ви ще не бачили мого вогню
Хтось палає, а я зігрію
В мого кохання одна надія:
Бути красивою серцем
Найважливіше за все це

Тримаю в собі світло
Яке може змінити світ
Люди як магніти
Якщо вірити – тане лід
Нехай скажу банальність,
Але сила там, де є любов
Не підпускаю близько, бо не раз помилялася
Не все, що так блищало - золотом виявлялося
Змінити б увесь світ, не загубивши той,
Що в глибині

А я буду твердо вірити в свою мрію
Весь світ проти, а я зумію
Створюю себе нову
Ви ще не бачили мого вогню
Хтось палає, а я зігрію
В мого кохання одна надія:
Бути красивою серцем
Найважливіше за все це

А я буду твердо вірити в свою мрію
Весь світ проти, а я зумію
Створюю себе нову
Ви ще не бачили мого вогню
Хтось палає, а я зігрію
В мого кохання одна надія:
Бути красивою серцем
Найважливіше за все це

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