KAZKA – Красива серцем: слухайте саундтрек до нового серіалу Моя улюблена Страшко

Гурт KAZKA випустив новеньку пісню "Красива серцем", яка не просто відрізняється за звучанням, а й стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко". Це варто послухати!

Популярний український гурт KAZKA потішив шанувальників свіжим хітом під назвою "Красива серцем". Незвичайна композиція отримала несподіване звучання, а також є основним саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко", передає Радіо MAXIMUM.

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За словами музикантів, це пісня-експеримент, адже від стилю KAZKA її відрізняє не лише музика, а й манера співу вокалістки Олександри Заріцької. Таким чином намагались викликати відчуття єднання з музикою, з собою та навколишнім світом. Схожий меседж несе і новий серіал, де звучатиме "Красива серцем".

Відзначимо, що "Моя улюблена Страшко" – адаптація популярного колумбійського серіального формату "Betty la fea" (Ugly Betty), який встиг стати найуспішнішою теленовелою і транслювався у 180 країнах світу.

KAZKA – Красива серцем, слухайте пісню онлайн:

Текст пісні KAZKA – Красива серцем:

Зовні трохи скута

А всередині – море

На жаль, ніхто не бачить мене саме такою

Сховала свої крила від чужих очей

В глибині ночей

Але я щиро вірю, якщо бути сміливою

І пливти попре все своєю справжньою хвилею

Хтось обов‘язково зрозуміє мене

Таку як є

А я буду твердо вірити в свою мрію

Весь світ проти, а я зумію

Створюю себе нову

Ви ще не бачили мого вогню

Хтось палає, а я зігрію

В мого кохання одна надія:

Бути красивою серцем

Найважливіше за все це

Тримаю в собі світло

Яке може змінити світ

Люди як магніти

Якщо вірити – тане лід

Нехай скажу банальність,

Але сила там, де є любов

Не підпускаю близько, бо не раз помилялася

Не все, що так блищало - золотом виявлялося

Змінити б увесь світ, не загубивши той,

Що в глибині

А я буду твердо вірити в свою мрію

Весь світ проти, а я зумію

Створюю себе нову

Ви ще не бачили мого вогню

Хтось палає, а я зігрію

В мого кохання одна надія:

Бути красивою серцем

Найважливіше за все це

А я буду твердо вірити в свою мрію

Весь світ проти, а я зумію

Створюю себе нову

Ви ще не бачили мого вогню

Хтось палає, а я зігрію

В мого кохання одна надія:

Бути красивою серцем

Найважливіше за все це

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