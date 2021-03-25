На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
- 76
25 березня Сара Джессіка Паркер відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 56 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитою акторкою Сарою Джессікою Паркер.
Розлучення
- Оригінальна назва: Divorce
- Жанр: комедія, ситком
- Рік: 2016-2019
- Країна: США
- Акторський склад: Сара Джессіка Паркер, Томас Гейден Черч, Моллі Шеннон, Талія Болсам, Трейсі Леттс, Стерлінг Джерінс, Чарлі Кілгор
- Тривалість: 3 сезони, 24 серії
Сюжет. Сара Джессіка Паркер зіграла роль Френсіс – жінки, яка раптом починає переоцінювати своє життя та шлюб, і виявляє, що зробити чисту перерву та новий старт складніше, ніж вона думала. Це історія дуже-дуже довгого розлучення.
І ще: Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
Тут і зараз
- Оригінальна назва: Blue Night (Here and Now)
- Жанр: романтична драма
- Рік: 2018
- Країна: США
- Акторський склад: Сара Джессіка Паркер, Саймон Бейкер, Тейлор Кінні, Уелід Цуайтер, Жаклін Біссе, Рене Зеллвегер
- Тривалість: 91 хв
Сюжет. Співачка в Нью-Йорку отримує діагноз, який ставить її життя та мрії в похмуру перспективу. Вона проводить день, розмірковуючи про своє життя. Вона перетинає місто, намагаючись укласти мир зі своїми друзями, родиною та невдачами.
Усі дороги ведуть в Рим
- Оригінальна назва: All Roads Lead to Rome
- Жанр: романтична комедія
- Рік: 2015
- Країна: США
- Акторський склад: Сара Джессіка Паркер, Розі Дей, Рауль Бова, Клаудія Кардинале, Пас Вега
- Тривалість: 90 хв
Сюжет. Меґі – самотня мати та вчителька в коледжі з Нью-Йорка. Намагаючись відновити зв'язок зі своєю неспокійною дочкою-підлітком Саммер, вона вирішує вирушити в подорож до тосканського села, де вона часто бувала в молоді дні.
Хор
- Оригінальна назва: Glee
- Жанр: мюзикл
- Рік: 2009-2015
- Країна: США
- Акторський склад: Діанна Агрон, Кріс Колфер, Джейн Лінч, Джейма Мейс, Кевін Макхейл, Ліа Мішель, Корі Монтейт, Меттью Моррісон, Ембер Райл, Марк Саллінг, Дженна Ашковіц, Ная Рівера, Хізер Морріс, Гаррі Шам-молодший, Даррен Крісс, Корд Оверстріт, Алекс Ньюелл, Мелісса Бенойст, Джейкоб Артист, Бекка Тобін, Блейк Дженнер, Грант Гастін
- Тривалість: 6 сезонів, 121 серія
Сюжет. Вчитель іспанської починає організовувати хор, який займається постановкою мюзиклів. Спочатку колектив залучає студентів, які зазнають знущань з боку однокласників. Шустер розкручує хор, і до нього приєднуються інші учасники, які вже не відчувають проблем у взаєминах з однолітками.
Старий Новий рік
- Оригінальна назва: New Year's Eve
- Жанр: романтична комедія
- Рік: 2011
- Країна: США
- Акторський склад: Хеллі Беррі, Джессіка Біл, Джон Бон Джові, Ебігейл Бреслін, Зак Ефрон, Кетрін Хайгл
- Тривалість: 118 хв
Сюжет. Життя кількох пар і неодружених людей у Нью-Йорку переплітається протягом новорічної ночі. Режисер Гаррі Маршалл збирає зоряний ансамбль, щоб відсвяткувати любов, надію, прощення, другі шанси та нові старти, переплітаючи історії, розказані серед пульсу та обіцянки Нью-Йорка в найсліпішу ніч року.
До теми: Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
15:48Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe
-
15:21Володимир Кличко святкує 45-річчя! Дивіться найкращі бої української легенди боксу
-
14:49Шалена популярність: PUBG Mobile завантажили понад мільйон разів
-
14:18Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа
-
13:45Дієтологиня назвала вітамін, який захищає від старіння
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:13Ці серіали найбільше дивляться на Netflix у 2021 році
-
12:40Дивіться, як Елтон Джон читає реп: кумедне відео
-
12:15Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
11:44Ці знаки Зодіаку досягнуть неабиякого успіху у квітні
-
11:15Далекий космос: дивіться трейлер захопливого фільму від Netflix
-
10:42Популярний курорт відкриває свої кордони для туристів з України з 1 квітня
-
10:17Три правила для тих, хто хоче схуднути за допомогою бігу
-
09:44У Китаї знайшли 3000-річну золоту маску: кому вона належала
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:17Даша Астаф'єва показала фото в сексуальному боді
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня
-
08:33Розвінчані популярні міфи про карієс: як зберегти свою усмішку
-
07:51Новий футуристичний мінівен Hyundai Staria у реальності виявився не таким вже й космічним
-
07:19Представлено realme 8 Pro: стильний камерофон за смішні гроші
- 24 березня
-
21:48Магнітні бурі у квітні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
21:19ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
20:4725 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:18Як швидкість поїдання їжі впливає на тривалість вашого життя: цікаве дослідження
-
20:00Вірина любов 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
15:21Володимир Кличко святкує 45-річчя! Дивіться найкращі бої української легенди боксу
-
12:15Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня
-
07:19Представлено realme 8 Pro: стильний камерофон за смішні гроші
- 24 березня
-
21:19ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
- 23 березня
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)