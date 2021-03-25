Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою

25 березня Сара Джессіка Паркер відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 56 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитою акторкою Сарою Джессікою Паркер.

Розлучення

Оригінальна назва: Divorce

Жанр: комедія, ситком

Рік: 2016-2019

Країна: США

Акторський склад: Сара Джессіка Паркер, Томас Гейден Черч, Моллі Шеннон, Талія Болсам, Трейсі Леттс, Стерлінг Джерінс, Чарлі Кілгор

Тривалість: 3 сезони, 24 серії

Сюжет. Сара Джессіка Паркер зіграла роль Френсіс – жінки, яка раптом починає переоцінювати своє життя та шлюб, і виявляє, що зробити чисту перерву та новий старт складніше, ніж вона думала. Це історія дуже-дуже довгого розлучення.

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Тут і зараз

Оригінальна назва: Blue Night (Here and Now)

Жанр: романтична драма

Рік: 2018

Країна: США

Акторський склад: Сара Джессіка Паркер, Саймон Бейкер, Тейлор Кінні, Уелід Цуайтер, Жаклін Біссе, Рене Зеллвегер

Тривалість: 91 хв

Сюжет. Співачка в Нью-Йорку отримує діагноз, який ставить її життя та мрії в похмуру перспективу. Вона проводить день, розмірковуючи про своє життя. Вона перетинає місто, намагаючись укласти мир зі своїми друзями, родиною та невдачами.

Усі дороги ведуть в Рим

Оригінальна назва: All Roads Lead to Rome

Жанр: романтична комедія

Рік: 2015

Країна: США

Акторський склад: Сара Джессіка Паркер, Розі Дей, Рауль Бова, Клаудія Кардинале, Пас Вега

Тривалість: 90 хв

Сюжет. Меґі – самотня мати та вчителька в коледжі з Нью-Йорка. Намагаючись відновити зв'язок зі своєю неспокійною дочкою-підлітком Саммер, вона вирішує вирушити в подорож до тосканського села, де вона часто бувала в молоді дні.

Хор

Оригінальна назва: Glee

Жанр: мюзикл

Рік: 2009-2015

Країна: США

Акторський склад: Діанна Агрон, Кріс Колфер, Джейн Лінч, Джейма Мейс, Кевін Макхейл, Ліа Мішель, Корі Монтейт, Меттью Моррісон, Ембер Райл, Марк Саллінг, Дженна Ашковіц, Ная Рівера, Хізер Морріс, Гаррі Шам-молодший, Даррен Крісс, Корд Оверстріт, Алекс Ньюелл, Мелісса Бенойст, Джейкоб Артист, Бекка Тобін, Блейк Дженнер, Грант Гастін

Тривалість: 6 сезонів, 121 серія

Сюжет. Вчитель іспанської починає організовувати хор, який займається постановкою мюзиклів. Спочатку колектив залучає студентів, які зазнають знущань з боку однокласників. Шустер розкручує хор, і до нього приєднуються інші учасники, які вже не відчувають проблем у взаєминах з однолітками.

Старий Новий рік

Оригінальна назва: New Year's Eve

Жанр: романтична комедія

Рік: 2011

Країна: США

Акторський склад: Хеллі Беррі, Джессіка Біл, Джон Бон Джові, Ебігейл Бреслін, Зак Ефрон, Кетрін Хайгл

Тривалість: 118 хв

Сюжет. Життя кількох пар і неодружених людей у Нью-Йорку переплітається протягом новорічної ночі. Режисер Гаррі Маршалл збирає зоряний ансамбль, щоб відсвяткувати любов, надію, прощення, другі шанси та нові старти, переплітаючи історії, розказані серед пульсу та обіцянки Нью-Йорка в найсліпішу ніч року.

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