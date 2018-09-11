Сара Джессіка Паркер розкритикувала Секс і місто

В одному зі своїх недавніх інтерв'ю зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер заявила, що сьогодні не можна перезнімати шоу через відсутність різноманітності на екрані. На її думку, це виглядало б, щонайменше, дивно.

На думку актриси, серіал складно буде перезняти в наші дні, оскільки суспільство диктує вже інші умови.

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Тепер кастинг повинен бути вже інтернаціональним, а не складатися тільки з чотирьох білошкірих жінок. Водночас багато телепроектів намагалися внести різноманітність у свої перезапуски, і робили вибір на користь персонажів різних національностей, актриса вважає, що такий хід "Сексу і місту" не допоможе.

Це було б радикально і цікаво. Але прикинутися, що це той же серіал, вже не вийде. Перезапуском це вже не назвеш, – заявила Паркер.

Якщо спробувати заново зняти шість епізодів, то відразу стане ясно, що в Нью-Йорку вже панують зовсім інші ідеї. Хоча, безумовно, було б цікаво подивитися, як чотири сучасні та такі різні жінки живуть і досліджують "Велике яблуко" сьогодні. Ось тільки це вже буде зовсім інший проект.

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