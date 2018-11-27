Сара Джесіка Паркер повернулася до свого легендарного образу: фотофакт

Популярна американська актриса Сара Джесіка Паркер ненадовго повернулася до свого легендарного образу – письменниці Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто".

На своїй сторінці у Instagram зірка опублікувала знімки з нової фотосесії, яку знімали в рамках рекламної кампанії бренду спідньої білизни Intimissimi.

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На фото Сара Джесіка Паркер позує в атласній піжамі і мереживному топі на вулицях Нью-Йорка. При цьому не обійшлося і без відсилки до серіалу "Секс і місто" – на знімку актриса стоїть на сходинках, які схожі на сходи, що вели до будинку Керрі Бредшоу.

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