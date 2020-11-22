Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу: головний інфекціоніст США про зміни на Різдво

Пандемія коронавірусу не відступає, тож зимові свята людям доведеться проводити й далі з карантином. Але є й хороші новини: дітям зі США можна не хвилюватись про Санта-Клауса, адже йому не страшний коронавірус.

Коронавірус не завадить Санта-Клаусу принести дітям подарунки на Різдво. Саме так заявив головний американський лікар-інфекціоніст Ентоні Фаучі. Хоч і не важко здогадатись, що вигадані люди не можуть захворіти на COVID-19, але медик вирішив зберегти казкову інтригу та показати дітям, що не варто робити.

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За його словами, Санта не боїться коронавірусу, хоч і входить у групу ризику (літній чоловік), оскільки має міцний імунітет та чимало інших хороших якостей. Тому дітлахи можуть не перейматись про цього персонажа, адже у нього достатньо суперсил, щоб не занедужати.

Також Фаучі додав, що Санта не переносить вірус, але все одно не так часто буде приймати дітей у торгових центрах. До того ж, тепер чарівний дідусь слухатиме побажання через спеціальне скло.

"Санта не хоче, щоб діти створювали чергу у черговий раз у надії побачити його. Він не хотів би, щоб вірус поширювався. Санта-Клаусу сумно, коли діти або їх сім'ї хворіють", – додала педіатр Джина Сонг.

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