Меган Маркл запідозрили у вагітності: фотофакт

Як відомо, зараз Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в грандіозний тур по Африці. Королівське подружжя поділилося яскравими кадрами з поїздки в Instagram. Але герцогиня Сассекська здивувала шанувальників зміною у фігурі.

Так, на свіжих знімках Меган Маркл виглядала веселою і розслабленою, але судячи по кадрах, герцогиня або знову вагітна, або ще не встигла повернутися у форму після народження первістка Арчі. До речі, чотиримісячний малюк відправився в Африку разом з батьками.

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Чорна сукня з білим леопардовим принтом і орнаментом від африканського дизайнера особливо помітно підкреслила округлий животик Меган.

Для ще одного виходу Меган вибрала вільну білу блузу і чорні брюки. Втім і це вбрання не особливо врятував ситуацію. Шанувальники уважно вивчали фігуру герцогині Сассекської, яка викликає більше запитань, ніж відповідей.

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