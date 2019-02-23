Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Санта Дімопулос оригінально пожартувала над Поляковою

  • 149
Санта Дімопулос оригінально пожартувала над Поляковою - фото 1

Українська співачка та модель Санта Дімопулос вирішила по-дружньому покепкувати над своєю колегою Олею Поляковою.

Дівчина опублікувала в Instagram зінмок з оригінальним "кокошником", пригадавши Поляковій її любов до цього аксесуару.

І ще: Дочка Полякової вразила виконанням хіта Христини Соловій

Санта позує на тлі яскравих таїландських пейзажів у блакитній сукні-вишиванці, а над її головою височіє пальма.

"Олю, я знаю, ти оціниш, спеціально для тебе – нова модель кокошника", – з гумором підписала красуня кадр.

Санта Дімопулос оригінально пожартувала над Поляковою - фото 309445

Читайте також: Тіна Кароль в ефектному образі підкорила шанувальників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 685
Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать
  • 22 лютого, 12:50
  • 643
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1479
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз