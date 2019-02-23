Санта Дімопулос оригінально пожартувала над Поляковою

Українська співачка та модель Санта Дімопулос вирішила по-дружньому покепкувати над своєю колегою Олею Поляковою.

Дівчина опублікувала в Instagram зінмок з оригінальним "кокошником", пригадавши Поляковій її любов до цього аксесуару.

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Санта позує на тлі яскравих таїландських пейзажів у блакитній сукні-вишиванці, а над її головою височіє пальма.

"Олю, я знаю, ти оціниш, спеціально для тебе – нова модель кокошника", – з гумором підписала красуня кадр.

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