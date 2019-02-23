Дочка Полякової вразила виконанням хіта Христини Соловій

13-річна дочка Олі Полякової Маша здивувала мережу ніжним виконанням хіта Христини Соловій "Тримай". Дівчина опублікувала в Instagram відео, на якому вона співає, акомпануючи на фортепіано, знамениту пісню.

Крім цього, Маша попросила оцінити своє виконання від одного до десяти балів. Користувачі мережі розійшлися в думках. Багато кому дуже сподобався кавери дівчини, порадивши їй не зупинятися на досягнутому і далі навчатися вокалу. Втім, деякі прийшли до висновку, що Маші не варто намагатися досягти висот її знаменитої мами.

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Але в цілому гра дочки Олі Полякової отримала вищу оцінку, ніж її вокальні здібності. Заціни і ти:

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