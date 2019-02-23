Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Дочка Полякової вразила виконанням хіта Христини Соловій

  • 63
Дочка Олі Полякової - фото 1
Дочка Олі Полякової / instagram

13-річна дочка Олі Полякової Маша здивувала мережу ніжним виконанням хіта Христини Соловій "Тримай". Дівчина опублікувала в Instagram відео, на якому вона співає, акомпануючи на фортепіано, знамениту пісню.

Крім цього, Маша попросила оцінити своє виконання від одного до десяти балів. Користувачі мережі розійшлися в думках. Багато кому дуже сподобався кавери дівчини, порадивши їй не зупинятися на досягнутому і далі навчатися вокалу. Втім, деякі прийшли до висновку, що Маші не варто намагатися досягти висот її знаменитої мами.

І ще: Тіна Кароль в ефектному образі підкорила шанувальників

Але в цілому гра дочки Олі Полякової отримала вищу оцінку, ніж її вокальні здібності. Заціни і ти:

Читайте також: KAZKA показала, як насправді співає наживо: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 685
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 939
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1239532
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз