Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Сандра Буллок одягла сукню українського бренду

  • 17
Сандра Буллок - фото 1
Сандра Буллок / Instagram

Наряд голлівудської актриси був створений брендом elenareva. У ньому вона з'явилася на проекті The Late Show.

Голлівудська актриса Сандра Буллок з'явилася на популярному проекті The Late Show у платті українського бренду elenareva. Знаменитість обрала довге чорне вбрання у білий горошок. Знімки були опубліковані в соцмережі Instagram.

І ще: Модель Playboy влаштувала фотосесію у стилі НЮ на площі Ватикану (18+)

Доповнила свій ефектний образ актриса чорними ботфортами на високій шпильці, а також яскраво-жовтим кожухом з штучного хутра.

Читайте також: Google назвав найпопулярніших акторів у 2018 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1141
Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
  • 16 грудня, 17:30
  • 2556
З Днем Святого Миколая 2018! Найкращі привітання з Миколаєм
  • 17:10
  • 1956
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз