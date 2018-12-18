Сандра Буллок одягла сукню українського бренду

Наряд голлівудської актриси був створений брендом elenareva. У ньому вона з'явилася на проекті The Late Show.

Голлівудська актриса Сандра Буллок з'явилася на популярному проекті The Late Show у платті українського бренду elenareva. Знаменитість обрала довге чорне вбрання у білий горошок. Знімки були опубліковані в соцмережі Instagram.

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Доповнила свій ефектний образ актриса чорними ботфортами на високій шпильці, а також яскраво-жовтим кожухом з штучного хутра.

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