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Google назвав найпопулярніших акторів у 2018 році

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Сильвестр Сталлоне - фото 1
Сильвестр Сталлоне / changeua

Підводячи підсумки року, що минає, Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших акторів у 2018 році – відповідно до пошукових запитів.

Рейтинг Google складався на основі одного критерію, кількості пошукових запитів, пов'язаних з ім'ям того чи іншого актора. Саме тому у списку Google переважають ті, хто у цьому році так би мовити, "вплутуватися" в різні скандали, а не ті, хто знімався в найкасовіших фільмах.

Це цікаво: Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році

Перше місце з пошуку зайняв актор Сильвестр Сталлоне. Така активність пов'язана з виходом сиквела фільму "Крід". Крім того, на початку року зірку звинувачували у сексуальних домаганнях, але потім зняли їх.

Сильвестр Сталлоне - фото 295970
Сильвестр Сталлоне

На другому місці за популярністю виявився 22-річний американський актор і блогер Логан Пол. На третьому місці – Піт Девідсон, заручини і розставання з Аріаною Гранде сильно підвищило його популярність. Також в десятці найкращих опинилися Білл Косбі, Ной Сентінео, Дональд Гловер, Еллісон Мек, Гарі Олдман, Сапна Чаудхари і Розанна Барр.

Блогер Логан Пол - фото 295971
Блогер Логан Пол
Піт Девідсон і Аріана Гранде - фото 295972
Піт Девідсон і Аріана Гранде

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Джерело: trends.google
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