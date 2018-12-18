Google назвав найпопулярніших акторів у 2018 році

Підводячи підсумки року, що минає, Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших акторів у 2018 році – відповідно до пошукових запитів.

Рейтинг Google складався на основі одного критерію, кількості пошукових запитів, пов'язаних з ім'ям того чи іншого актора. Саме тому у списку Google переважають ті, хто у цьому році так би мовити, "вплутуватися" в різні скандали, а не ті, хто знімався в найкасовіших фільмах.

Це цікаво: Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році

Перше місце з пошуку зайняв актор Сильвестр Сталлоне. Така активність пов'язана з виходом сиквела фільму "Крід". Крім того, на початку року зірку звинувачували у сексуальних домаганнях, але потім зняли їх.

Сильвестр Сталлоне

На другому місці за популярністю виявився 22-річний американський актор і блогер Логан Пол. На третьому місці – Піт Девідсон, заручини і розставання з Аріаною Гранде сильно підвищило його популярність. Також в десятці найкращих опинилися Білл Косбі, Ной Сентінео, Дональд Гловер, Еллісон Мек, Гарі Олдман, Сапна Чаудхари і Розанна Барр.

Блогер Логан Пол

Піт Девідсон і Аріана Гранде

Читайте також: Google представила інструмент для створення об'ємних відео з висоти пташиного польоту