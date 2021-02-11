Сандра Баллок і Бред Пітт вперше знімуться в одному фільмі

Скоро на екрани вийде стрічка Швидкісний поїзд. У фільмі з'являться багато зірок, зокрема Бред Пітт і Сандра Баллок.

Здавалося, що масштаб майбутнього екшену Швидкісний поїзд вже не стане більше: на його борту вже є Леді Гага, Бред Пітт, Зазі Бітц, Аарон Тейлор-Джонсон і Джої Кінг, а режисером виступить Девід Літч, відомий за франшизою Джон Вік.

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Тепер до проєкту приєдналася і Сандра Баллок, яка вперше з'явиться з Піттом на великому екрані. З огляду на той факт, що пік кар'єри обох припав на 90-ті, і обидва навіть зіграли в одній франшизі про Оушена, це буде їх перший спільний проєкт. Фільм заснований на однойменному японському коміксію Для екрана його адаптував сценарист Зак Олькевіч, а одним з продюсерів став Антуан Фукуа.

У центрі сюжету п'ятеро кілерів, які їдуть з Токіо в Моріока на борту швидкісного поїзда. У кожного з них своя місія і всі переслідують різні інтереси, але між ними загострюється напруга і виникає конфлікт. Кого конкретно зіграє Баллок, поки невідомо, а дата виходу Швидкісного поїзда залишається невідомою.

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