SanDisk представила зовнішній жорсткий диск з функцією безпровідної зарядки

Компанія SanDisk, що належить Western Digital, представила безпровідну зарядку Ixpand Wireless Charger Sync. Крім того, це ще й зовнішній накопичувач, що дозволяє створювати резервну копію даних зі смартфона під час його зарядки.

SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync зовні нагадує звичайнісіньку станцію безпровідної зарядки. Однак всередині прихований накопичувач об'ємом 64, 128 або 256 ГБ у залежності від версії. Пристрій дозволяє заряджати смартфони й інші Qi-сумісні пристрої, видаючи потужність у 10 Вт.

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Гаджет дозволяє одночасно заряджати смартфон і робити резервну копію даних

Під час зарядки смартфона фотографії, відео, контакти та інша інформація, що зберігаються в ньому, можуть автоматично копіюватися на накопичувач. Створена таким чином резервна копія знадобиться на випадок, якщо щось станеться з телефоном. Крім того, пристрій підтримує кілька профілів, тож їм можуть користуватися різні люди.



Зовнішній диск має місткість на 64, 128 та 256 ГБ

Ціна SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync стартує з $ 100 за версію на 64 ГБ, $ 130 – за 128 ГБ і $ 200 – за 256 ГБ.

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