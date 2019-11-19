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Сан-Франциско засипали навушниками AirPods, і ось чому

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Креативний чоловік пожартував над фанатами Apple - фото 1
Креативний чоловік пожартував над фанатами Apple

Ні для кого не таємниця, що безпровідні навушники часто губляться. Однак у Сан-Франциско дороги у прямому сенсі закидано AirPods. Чому так трапилось – читайте далі.

Арт-директор Пабло Роша вирішив повеселитись та додати своєму місту Сан-Франциско ще однієї родзинки. Він надрукував чимало стікерів з фото бездротових навушників Apple AirPods, які вирішив розсипати на вулицях. Звісно ж, цим він не міг не поділитись на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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"Я часто помічаю, як люди гублять свої AirPods, тому вирішив, що це буде весело, якщо розкидати навушники по всьому місту й подивитися, чи люди намагатимуться їх забрати", – пояснив Пабло.

До слова, люди реагували по-різному: хтось сміявся, а хтось злився через цей пранк.

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Джерело: mashable
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