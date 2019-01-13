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Samsung згадала історію своїх інновацій і розповіла про плани на майбутнє

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Чим нас вражала компанія Samsung - фото 1
Чим нас вражала компанія Samsung / wccftech

Слідом за офіційним анонсом дати презентації нових флагманів компанія Samsung вирішила вдатися до спогадів.

На честь десятиліття лінійки Galaxy S південнокорейський гігант згадав всі моделі, які вийшли, починаючи з анонсованого у квітні 2009 Samsung I7500 Galaxy. Також виробник розповів про плани на майбутнє.

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Керуючись простою, але глибокою метою створення значущих інновацій, Samsung розсунула межі мобільних технологій і встановила стандарт того, чим смартфон може і повинен бути. Розвиваючи мобільні технології, створюючи принципово нові формфактори і пропонуючи креативні рішення, серія Galaxy допомогла мільйонам домогтися більшого на ходу, – йдеться в повідомленні Samsung.

Розвиток лінійки Galaxy - фото 300800
Розвиток лінійки Galaxy

Задовго до появи смартфонів Samsung бачила потенціал у перетворенні мобільного телефону на багатофункціональний пристрій. Випуск у 1999 році ТБ-телефона з 1,8-дюймовим екраном почав епоху споживання контенту з долоні, а вбудована 10-мегапіксельна камера в Samsung B600 показала, що знімати можна і без фотоапарата. У тому ж 1999 також вийшов наручний телефон SPH-WP10 – прабатько сучасних смарт-годинників.

Розвиток мобільних дисплеїв продовжився з Samsung T100 – першим телефоном з активною матрицею РК-екрану. Відтоді корпорація постійно продовжувала розвивати свої технології, поки у 2014 не вийшов Galaxy Note Edge – перший телефон з вигнутим екраном, що стало фірмовою фішкою флагманів Galaxy.

У 2011 році Galaxy Note створив абсолютно нову мобільну категорію – смартфон з великим екраном. Зі збільшенням діагоналі дисплея користувачі отримали зручну багатозадачність та більш комфортне споживання контенту. Також в Galaxy Note дебютував фірмовий стилус S Pen, що надає нові способи взаємодії зі смартфоном.

Так можуть виглядати Samsung Galaxy S10 - фото 300799
Так можуть виглядати Samsung Galaxy S10

Samsung створила багату спадщину інновацій і сформувала досвід використання смартфонів для сотень мільйонів клієнтів по всьому світу. Але ми не зупиняємося на досягнутому. Ми націлені на майбутнє Galaxy і зосереджені на розробці технологій і проривів, які будуть продовжувати трансформувати мобільний осередок, – з повідомлення Samsung.

З анонсом на конференції для розробників Samsung у 2018 році пристрою з гнучким екраном Infinity Flex Display компанія поклала початок ери складних смартфонів. Там же компанія показала новий інтерфейс, який спрощує взаємодію з системою і надає споживачам більш природний спосіб використання телефонів.

Крім зміни зовнішнього вигляду смартфонів Samsung також змінює спосіб їх під'єднання. Зараз компанія докладає всіх зусиль, щоб надати своїм клієнтам зв'язок п'ятого покоління. У Samsung більше патентів, пов'язаних з 5G, ніж у будь-якої іншої компанії. Також корпорація першою отримала схвалення Федеральної комісії зі зв'язку США на використання мережевого 5G-обладнання.

Наша технологія привела до створення мереж 5G у Південній Кореї, а в партнерстві з американськими операторами ми вже запустили першу хвилю в Сполучених Штатах. Ми прагнемо надати технологію споживачам з 5G-смартфоном у першій половині 2019 року, – відзначають в Samsung.

Нагадаємо, що презентація нових смартфонів Samsung запланована на 20 лютого.

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Джерело: samsung
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