Скільки годин працюватиме Samsung Galaxy S10 у мережі 5G на одному заряді

Чутки про те, що смартфони, які працюють у мережах 5G, розряджаються вкрай швидко, ходять вже дуже давно.

У мережі з'явилася інформація, скільки насправді Samsung Galaxy S10 зможе працювати у мережах п'ятого покоління на одному заряді. Відомості з цього приводу повідомив GalaxyClub, тобто профільний портал, який раніше вже не один десяток разів повідомляв вірогідні відомості про майбутні продукти південнокорейської корпорації.

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Відомо, що смартфон Samsung Galaxy S10 у версії з підтримкою 5G, а така буде тільки одна, отримає акумулятор підвищеної місткості, об'єм якого складе 5000 мАг. Цей апарат має кодову назву Beyond X, володіючи при цьому модельним номером SM-G977. Для порівняння, у звичайному південнокорейському флагмані без такої особливості місткість батареї складе всього 4000 мАг, тобто вона виявиться відчутно меншою, але це не призведе до скорочення часу автономної роботи.

Samsung Galaxy S10 може виглядати так

За даними джерела, коли флагман Samsung буде під'єднаний до мережі 5G, на одному заряді він зможе пропрацювати 3-4 години. Зрозуміло, що мова йде про час використання мобільного інтернету на швидкості п'ятого покоління. Коли інтернет використовуватися не буде, заряд йти з такою швидкістю звичайно ж не буде. З цього випливає, що автономність Galaxy S10 у просунутій конфігурації виявиться далеко не такою поганою, як багато хто припускав спочатку.

Також вдалося з'ясувати, що якщо Samsung Galaxy S10 в топовій модифікації з підтримкою 5G використовувати економно, не під'єднуючи його при цьому до мереж п'ятого покоління, смартфон зможе повноцінно пропрацювати на одному заряді два повних робочих дні. Подібні показники гарантовано припадуть користувачам до душі, але є нюанс.

Річ у тім, що особлива версія флагмана південнокорейської корпорації буде продаватися тільки у США і Південній Кореї, принаймні на старті продажів. Це означає, що в Україні купити собі її, на жаль, не вийде.

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