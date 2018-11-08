Як виглядає перший смартфон Samsung з гнучким дисплеєм: фотофакт

Компанія Samsung на відкритті конференції показала свій перший гнучкий смартфон. Наразі це тільки концепт гаджета, тому його точні характеристики не відомі. А от зовнішній вигляд та загальні дані можна оцінити.

Складаний Samsung продемонстрували зі сцени в закритому чохлі і при вимкненому освітленні, мовляв, це тільки прототип. Відомо, що в смартфона два екрани: фронтальний і основний.

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Перший вмикається в закритому стані і більше нагадує звичайну панель смартфона. Другий – гнучкий дисплей – розташований на задній панелі, його діагональ – 7,3 дюйма. Корейський виробник називає технологію в основі гнучкого екрану Infinity Flex Display. Він вкритий не склом, а спеціально розробленим полімерним матеріалом.

Гнучкий Samsung

Samsung активно співпрацює з Google, щоб забезпечити програмну підтримку нового форм-фактора. OS Android буде офіційно підтримувати такі пристрої до моменту старту продажів. Як заявляють в Samsung, на основному екрані користувачі зможуть запустити до трьох додатків одночасно.

Виробництво Infinity Flex Display має розпочатися "протягом найближчих місяців". Точних дат в Samsung поки що не розкривають.

Відзначимо, що компанія вже давно працює над технологіями гнучких екранів. Перше концепт-відео такого пристрою корейський виробник показав ще в 2014-му.

Однак першими гнучкий смартфон показала інша компанія – китайський виробник Royole. Її телефон FlexPai презентували 31 жовтня в Пекіні, а зараз на пристрій вже відкриті попередні замовлення. Версія з 128 ГБ пам'яті обійдеться покупцям в 1388 євро.

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