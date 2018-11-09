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Samsung Galaxy S10 показали на реальних рендерах

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Флагман Samsung Galaxy S10 - фото 1
Флагман Samsung Galaxy S10 / blog.allo

У мережі був опублікований реальний рендер майбутнього флагманського смартфона Samsung Galaxy S10.

Згідно з новим зображенням, яке недавно з'явилося в мережі, верхня і нижня межі Samsung Galaxy S10 будуть вужчими, ніж у Galaxy S9. Це повинно значно збільшити коефіцієнт співвідношення екрану і корпусу, наблизивши його до 100%. Але куди ж подінеться фронтальна камера?

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Реальний рендер Samsung Galaxy S10 - фото 287617
Реальний рендер Samsung Galaxy S10

Вона буде розміщена у невеликому отворі в екрані, об'єктив буде приховано під склом. Повідомляється, що Samsung Galaxy S10 покладе початок цього тренду, який повинен забезпечити компанії перевагу на ринку. Samsung також запустить моделі S10 Lite і S10+.

Дебют новинок повинен відбутися на початку наступного року.

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Джерело: igeekphone
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