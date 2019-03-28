Samsung випустив унікальну вазу, яка гасить полум'я

Це не зовсім ваза!

Компанія Cheil Worldwide (дочірнє підприємство Samsung) розробила смарт-вазу Firevase. Вона призначається не тільки для квітів, але і рятує від пожежі.

Корисний винахід виглядає як звичайна декоративна ваза, але при цьому її можна застосувати як вогнегасник. Для цього достатньо кинути її у полум'я. Розбившись, ваза погасить вогонь карбонатом калію, який зовні нагадує воду.

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У Південній Кореї щорічно стається понад 10 тисяч пожеж у житлових будинках. Через це в країні прийняли закон, що зобов'язує зберігати вдома вогнегасник. Однак у більшості випадків цим правилом нехтують.

Винахід Firevase покликаний покращити цю статистику і підвищити рівень обізнаності про пожежну безпеку.

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